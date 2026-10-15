Чому пам'ять смартфона так швидко заповнюється: як зберегти її обсяг (фото)

Від встановлення додатків можна взагалі відмовитися, скориставшись веб-версіями сервісів: вони займають набагато менше місця, — радять експерти bgr.com.

Стрімкі темпи технологічних інновацій стикаються з реальною нестачею комплектуючих, спричиненою розвитком дата-центрів для потреб штучного інтелекту. У результаті смартфони стають дорожчими, а обсяг доступної в них пам’яті — меншим, пише bgr.com.

Додатки "роздуваються"

Додатки на смартфоні Фото: androidpolice.com

Сучасні додатки — це вже давно не просто "легкі" веб-сторінки, що з’єднують вас з улюбленими сервісами. Як пояснюється в блозі Spotify, присвяченому дослідженням і розробкам, "за лаштунками" відбувається набагато більше процесів. Додаток включає в себе вихідний інсталяційний пакет, встановлені файли та кеш, у якому зберігаються дані, що оновлюються — наприклад, музика чи новини. Не варто забувати й про оновлення, які змінюють саму структуру програми: оновлені користувацькі інтерфейси, логіку взаємодії та інші технічні компоненти.

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Візьмемо, наприклад, Facebook: під час завантаження з Google Play Store на Android-пристрій додаток займає близько 100 МБ, але після входу в систему його обсяг зростає до 600 МБ — і це лише сам додаток. Крім того, Facebook окремо зберігає мої особисті дані (ще 900 МБ), зокрема облікові дані, локальні копії нещодавно завантажених мною фотографій і відео, а також інструменти для відстеження активності з метою показу персоналізованої реклами. Під час використання обсяг кешу може зрости до 1,5 ГБ — це дописи та інший контент, який відображатиметься у стрічці під час її оновлення. Деякі користувачі повідомляють, що встановлений додаток Facebook може займати гігабайти пам’яті — в окремих випадках навіть понад 10 ГБ.

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Оновлення додають додатковий код та нові функції, необхідні для відповідності певним цілям, стандартам та нормативним вимогам. Це може бути, наприклад, впровадження системи перевірки онлайн-платежів або додавання більш деталізованих текстур у іграх. Такі поступові зміни в сукупності дають значний результат: згідно з дослідженням TRG Datacenters (2024 р.), обсяг інсталяційного файлу WhatsApp за останнє десятиліття зріс на 167% (до 40 МБ), а Slack — на 500% (до 60 МБ), як зазначає видання TechRadar. Що стосується відеоігор, то їхній розмір збільшився з 50 МБ до вражаючих 2 ГБ.

Полегшені версії додатків на смартфоні Фото: Android Central

Файли, що створюються, займають дедалі більше місця

Потреба в недорогих цифрових камерах зникла задовго до того, як у наших смартфонах з’явилися 200-мегапіксельні сенсори. Багато хто з нас активно використовує можливості своїх пристроїв, переходячи від 12-мегапіксельних знімків до 50-мегапіксельних. І хоча роздільна здатність при цьому зростає в чотири рази, завдяки ефективним форматам стиснення розмір файлів збільшується в середньому лише в 2–3 рази. Втім, це слабо втішає, коли ви переходите від формату 1080p до 4K, записуючи щосекунди потік даних, еквівалентний безлічі 8-мегапіксельних кадрів. Більше того, сучасні смартфони (наприклад, Pixel 11 Pro) здатні знімати в режимі 10-бітного HDR — це потенційно розширює кольорову палітру в 64 рази порівняно з традиційним 8-бітним форматом.

Проблема полягає не лише в самих файлах. За замовчуванням виробники пристроїв зберігають фотографії, відео, завантажені файли, нотатки та інші медіадані безпосередньо в пам’яті смартфона. Навіть якщо у вас налаштована синхронізація з Google Фото, iCloud або іншим хмарним сервісом, такі служби, як правило, лише копіюють дані, а не створюють повноцінну резервну копію, що дозволяє безпечно видалити вихідні файли з пристрою. Крім того, багато системних додатків зберігають файли, переміщені до "Кошика", протягом 30 днів, перш ніж остаточно видалити їх із пам’яті.

Пам'ять смартфона потрібно очищати Фото: Xiaomi

Як звільнити місце на телефоні

Існують способи зменшити обсяг даних, що зберігаються на телефоні. Наприклад, можна зайти в розділ "Кошик" у різних додатках і видалити файли, не чекаючи закінчення 30-денного терміну, після якого вони зазвичай видаляються автоматично. У налаштуваннях багатьох смартфонів і планшетів сьогодні передбачені функції для очищення застарілих даних додатків — щоправда, після цього, можливо, доведеться заново входити у свої облікові записи.

Що стосується камери, подумайте, чи варто знизити роздільну здатність за замовчуванням до 1080p або навіть 720p (при 30 або 24 кадрах на секунду). Корисна порада для власників смартфонів: перевірте, чи підтримує ваш додаток для камери більш економічний кодек HEVC, або ж просто виберіть налаштування з нижчою роздільною здатністю.

Якщо мова йде про "важкі" додатки, такі як Facebook, можна зайти в їхні налаштування та увімкнути опції економії даних. У деяких випадках такі програми можна замінити на "полегшені" (Lite) версії — наприклад, використовувати більш компактний варіант Facebook Messenger. Подібні альтернативи (від самих розробників або сторонніх творців) споживають значно менше ресурсів. А часто від встановлення додатка можна й зовсім відмовитися, скориставшись веб-версією сервісу: вона займає набагато менше місця, хоча й може не працювати в офлайн-режимі.

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