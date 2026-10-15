Ремонт iPhone Duo може коштувати 1500 доларів, якщо припуститися цієї серйозної помилки (фото)

Якщо ви плануєте придбати iPhone Duo, будьте обережні: одна помилка може обійтися вам набагато дорожче, ніж роздрібна ціна пристрою у 2000 доларів.

Напередодні початку прийому попередніх замовлень на майбутній складаний смартфон Apple — iPhone Duo — компанія також оприлюднила вартість розширеної гарантії AppleCare+ та ціни на ремонт у разі поломки, пошкодження пристрою або необхідності заміни акумулятора. Придбання смартфона за 2000 доларів може обернутися серйозними неприємностями, якщо у вас немає поліса AppleCare+: у разі поломки заміна пристрою може обійтися в суму до 1500 доларів, пише bgr.com.

На щастя, цього можна уникнути, оформивши підписку на AppleCare+ за 19,99 доларів на місяць або 199,99 доларів на рік, попереджає видання.

Смартфон iPhone Duo Фото: Скриншот

Порівняння вартості ремонту з AppleCare+ та без нього наочно показує, наскільки дорого може обійтися використання iPhone Duo без захисту. Наприклад, найпростіший ремонт — усунення пошкоджень зовнішнього захисного шару — без AppleCare+ може коштувати 49 доларів, тоді як за наявності страховки ціна становитиме всього 19 доларів. Пошкодження внутрішнього дисплея може потребувати витрат у розмірі 999 доларів, тоді як з AppleCare+ ремонт обійдеться лише в 99 доларів. Нарешті, якщо iPhone буде вкрадено або загублено, за наявності розширеного плану (що включає захист від крадіжки та втрати) вам доведеться заплатити всього 149 доларів.

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Apple також встановила орієнтовні ціни на ремонт у разі пошкодження заднього скла, заміни акумулятора (229 доларів), а також у разі несправностей основної камери, зовнішнього дисплея або зовнішньої задньої панелі. Для власників AppleCare+ єдиною безкоштовною послугою є заміна акумулятора в тому випадку, якщо його ємність падає нижче 80% від початкової. Проте вартість більшості видів ремонту становить менше 30 доларів, що робить таку страховку вельми вигідним рішенням для всіх, хто планує витратити значну суму на перший складаний смартфон від Apple.

Чи варто купувати AppleCare+ для iPhone Duo

Єдиної правильної відповіді не існує, але факт залишається фактом: чим дорожчий пристрій Apple, тим вища вартість його ремонту після закінчення гарантійного терміну. У випадку зі складаними Android-смартфонами користувачі нерідко скаржаться на те, що внутрішній дисплей виходить з ладу (розбивається) вже через кілька місяців експлуатації. Оскільки нам ще належить дізнатися, як iPhone Duo покаже себе в реальних умовах, можна з упевненістю сказати, що підписка на AppleCare+ подарує додатковий спокій тим, хто готовий викласти за пристрій значну суму — 1999 доларів.

Смартфон iPhone Duo Фото: zdnet.com

Можливо, варто звернути увагу на тариф AppleCare One. За 19,99 долара на місяць у план можна включити iPhone, iPad та Apple Watch — із захистом від крадіжки та втрати; за кожен додатковий пристрій доведеться доплачувати 5,99 долара на місяць. Це може бути розумним рішенням, враховуючи, що вартість індивідуального плану AppleCare One порівнянна з ціною окремої щомісячної передплати AppleCare+ для iPhone Duo.

Одне можна сказати напевно: вихід iPhone Duo, який відбудеться наступного тижня по всьому світу, ознаменує для Apple початок нової ери — компанія виходить на ринок складаних пристроїв. Водночас це стане своєрідним випробуванням того, яку суму покупці готові платити за iPhone (а також, можливо, за його ремонт).

Раніше ми повідомляли про те, чому пам’ять смартфона так швидко заповнюється. Від встановлення додатків можна взагалі відмовитися, скориставшись веб-версіями сервісів: вони займають набагато менше місця, — радять експерти bgr.com.