Какие смартфоны OnePlus и Oppo получат Android 17 и когда: график выхода обновлений (фото)

Если вас интересует, когда смартфоны Oppo или OnePlus получат Android 17, то обе компании уже опубликовали официальные графики обновления до ColorOS 17. Ниже расскажем, когда стоит ожидать обновлений.

Компания официально представила график обновления до ColorOS 17 (на базе Android 17). По заявлению Oppo, новое ПО дебютирует в конце этого месяца вместе с выходом серии Find X10, а затем станет доступно для более ранних моделей, сообщает издание androidpolice.com.

Oppo Reno 16 Фото: expertreviews.com

График обновлений Oppo

29 октября 2026 г. — Find N6, серия Find X9

30 октября 2026 г. — Find N5; серия Find X8; серия Reno16

Ноябрь 2026 г. — Find N3 и N3 Flip; серии Reno14, Reno15, K14, K14x, K13x F29, F31, F33

Декабрь 2026 г. — Серия Reno13; серии K13 и K13 Turbo; серии Pad 3 и Pad 5

I квартал 2027 г. — Find N2 Flip; серия Reno12; F29 Pro, F31 Pro и Pro+, F33 Pro; серия Pad SE

Видео дня

Согласно графику распространения обновлений, OnePlus 15 получит ColorOS 17 29 октября 2026 года; в это же время обновление станет доступно для OnePlus Pad 4.

На следующий день, 30 октября, обновление начнет поступать на смартфоны OnePlus 15R, OnePlus 13 и OnePlus 13s. В ноябре ColorOS 17 получат и другие устройства, включая OnePlus Open — единственный складной смартфон компании в форм-факторе "книжка", — а также ряд более старых флагманских моделей.

Смартфон OnePlus 13R Фото: gsmarena.com

График распространения обновлений OnePlus

29 октября 2026 г. — OnePlus 15; Pad 4

30 октября 2026 г. — OnePlus 15R; OnePlus 13 и 13s

Ноябрь 2026 г. — OnePlus Open; OnePlus 13R, 12; Nord 6 и CE6; Pad 3

Декабрь 2026 г. — OnePlus 12R (включая версию Genshin Impact Edition), 11; Nord 5, CE6 Lite, CE5; Pad 2 и Pad Go 2

I квартал 2027 г. — Nord 4; серия OnePlus N6 (N6, N6x, N6 Lite) Pad Lite

Смартфон Nord 6 Фото: gsmarena.com

Что нового в ColorOS 17?

Внешне программная оболочка не слишком отличается от предыдущей версии ColorOS или OxygenOS. Oppo продолжает придерживаться концепции дизайна "Liquid Glass" ("жидкое стекло"), причем в этот раз компания делает на нее еще больший упор.

Oppo представила решение под названием "Living Flow Design". По заявлению компании, оно более эффективно с точки зрения использования ресурсов, при этом сохраняя плавность анимаций и отзывчивость интерфейса, который стал еще более "живым" и "стеклянным". Компания реализовала анимации и переходы очень плавно. Кроме того, ColorOS 17 — одна из самых проработанных и оптимизированных оболочек для Android, и по уровню исполнения она вполне сопоставима с One UI 9 от Samsung.

Компания также заявляет, что новый механизм отрисовки (рендеринга) снижает нагрузку на систему на 30%, а потребление оперативной памяти — на 25%. Это весьма актуально в 2026 году, особенно учитывая, что приложения и функции на базе искусственного интеллекта требуют все больше памяти.

Что касается визуальных изменений, то в интерфейсе появилось больше элементов в стиле "жидкого стекла" (Liquid Glass) — например, в оформлении кнопок в приложении "Телефон" или в меню быстрых действий, которое открывается при длительном нажатии на иконку приложения на главном экране.

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Значительные улучшения возможностей ИИ

В ColorOS 17 компания Oppo более глубоко интегрировала ИИ в операционную систему: теперь он может выполнять задачи, затрагивающие различные приложения и файлы, а не просто отвечать на отдельные запросы пользователя. Например, новый "режим агента" (Agent Mode) способен работать с фотографиями и файлами, хранящимися на устройстве, выполнять поиск по разным источникам и использовать подходящие инструменты для выполнения поставленной задачи. Так, можно попросить систему найти разбросанные по устройству файлы, упорядочить их и переименовать в зависимости от содержания и даты создания — все это будет сделано автоматически, без необходимости выполнять действия вручную.

Также появился новый ИИ-помощник для работы с фотографиями (AI Photo Agent), который значительно упрощает их редактирование. Помимо возможности вносить правки с помощью текстовых запросов — когда вы просто описываете желаемые изменения, — эта функция, по заявлению Oppo, делает процесс редактирования более интуитивно понятным, сохраняя при этом естественный вид и первоначальный характер снимка.

В ColorOS уже довольно давно существует собственная реализация "плавающих" приложений — функция Floating Windows. Вы можете открывать программы в отдельных окнах, изменять их размер, а также сворачивать их к краю экрана для быстрого доступа. Однако в ColorOS 17 не хватает встроенной в Android системы "пузырьков" (App Bubbles) от Google. В отличие от интерфейса Pixel UI, ColorOS 17 не позволяет запускать любое приложение в виде такого "пузырька" прямо с главного экрана. И хотя функция Floating Windows предлагает схожие возможности, мне все же недостает реализации от Google, которая, пожалуй, выполнена более удачно.

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