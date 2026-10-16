Що краще: замінити акумулятор у старому телефоні чи купити новий смартфон? (фото)

Замість оновлення цього року можна продовжувати користуватися своїм поточним смартфоном і дочекатися виходу новіших моделей. Як варіант можна розглянути заміну акумулятора, але лише в тому випадку, якщо його залишкова ємність знизилася нижче 80%.

На прикладі смартфонів бренду Pixel експерти розповіли, чи варто користуватися моделями 2–3-річної давності, чи все ж таки придбати новинку 2026 року. Про це пише видання bgr.com.

У нинішніх реаліях використання смартфона Pixel 2024 або 2025 року видається більш розумним рішенням, ніж купівля новітньої моделі. Виробники смартфонів були змушені підвищити ціни через кризу на ринку оперативної пам'яті, спричинену активним впровадженням технологій штучного інтелекту. Google — не виняток: ціна на базову модель Pixel 11 починається від 899 доларів, що на 100 доларів дорожче, ніж коштували Pixel 9 і Pixel 10 на початку продажів. І хоча обсяг вбудованої пам’яті тепер становить 256 ГБ (замість 128 ГБ), істотних покращень у пристрої небагато.

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Показовий приклад — продуктивність процесора Tensor G6: за "чистою" потужністю він помітно відстає від конкурентів. У бенчмарках цей чіп поступається процесору A20 Pro, встановленому в iPhone 18 Pro, і навіть відстає від чіпа A19 з iPhone 17. Більше того, як зазначає видання Tom's Guide, Tensor G6 не перевершує процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm, на базі якого працює Samsung Galaxy S26. Заміна акумулятора в старому смартфоні Pixel обійдеться значно дешевше, ніж купівля нового пристрою, однак така заміна може взагалі не знадобитися — у багатьох власників Pixel 9 і Pixel 10 батареї можуть бути ще в хорошому стані.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Tech Advisor

Pixel 11, 10 і 9: у чому різниця?

У деяких аспектах Pixel 11 практично ідентичний своїм попередникам — особливо якщо брати до уваги лише апаратні характеристики. Він оснащений тим самим 6,3-дюймовим дисплеєм (роздільна здатність 2424 × 1080 пікселів, частота оновлення 60–120 Гц). Екран став трохи яскравішим, ніж у Pixel 9, але за рівнем яскравості він відповідає дисплею Pixel 10 (до 3000 ніт). Габарити нового смартфона залишилися колишніми (приблизно 152 × 71 × 7,6 мм). Об’єм оперативної пам’яті становить 12 ГБ — стільки ж, скільки у попередніх моделей, а максимальний об’єм вбудованої пам’яті сягає 512 ГБ. Камери аналогічні тим, що встановлені в Pixel 10: основний модуль на 48 Мп, надширококутний на 13 Мп і телеоб'єктив на 10,8 Мп. У Pixel 9 на задній панелі всього дві камери: основна на 50 Мп і надширококутна на 48 Мп. Усі три моделі оснащені фронтальними камерами на 10,5 Мп.

Ємність акумулятора практично не відрізняється від показників Pixel 10 (4985 мА·год проти 4970 мА·год) і трохи перевищує ємність акумулятора Pixel 9 (4700 мА·год). З цих трьох смартфонів лише Pixel 9 не підтримує магнітну бездротову зарядку Pixelsnap. Крім того, у Pixel 11 реалізовано швидшу зарядку Pixelsnap порівняно з Pixel 10 (25 Вт проти 15 Вт). Що стосується дротової зарядки, то її потужність становить 30 Вт у Pixel 11 і Pixel 10 та 27 Вт у Pixel 9. За оцінками Google, час автономної роботи Pixel 11 становить 30 годин, тоді як старіші моделі можуть пропрацювати близько 24 годин на одному заряді.

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Усі три пристрої мають клас захисту від води та пилу IP68. Вони оснащені екранами з покриттям Gorilla Glass Victus 2, вбудованими в дисплей сканерами відбитків пальців та портами USB-C. Pixel 9 підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та оснащений слотом для фізичної SIM-карти. Новіші моделі підтримують Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 та роботу з двома eSIM. Нарешті, для всіх трьох пристроїв передбачена семирічна підтримка оновлень, включаючи випуск нових версій Android та патчів безпеки.

Наскільки довговічні акумулятори у смартфонах Pixel?

Оскільки кожне нове покоління Pixel виходить з ексклюзивними програмними функціями, модель Pixel 11 має перевагу над своїми попередниками. У ній представлені такі можливості, як Gemini Intelligence, Rambler та Magic Capture. Поки що невідомо, чи з’являться ці функції на старіших моделях Pixel і чи з’являться вони взагалі. Однак, з огляду на значну апаратну схожість між цими трьома пристроями, власникам Pixel 9 і Pixel 10, можливо, варто продовжувати користуватися своїми нинішніми смартфонами. Оновлення має сенс лише в одному випадку: якщо вартість придбання нового пристрою (з урахуванням знижок на Pixel 11 та програм обміну старих пристроїв на нові — trade-in) виявиться нижчою, ніж витрати на заміну акумулятора в старому телефоні. При цьому для власників Pixel 9 перехід на нову модель буде більш виправданим, особливо якщо підсумкові витрати залишаться невисокими.

Смартфони Google Pixel 9 Фото: zdnet.com

Оригінальний комплект для заміни акумулятора Pixel 9 коштує 60 доларів, а аналогічний набір для Pixel 10 — ще дешевше, 50 доларів. Можливо, розумніше звернутися до авторизованого сервісного центру, але в цьому випадку до вартості запчастини додадуться витрати на оплату роботи фахівців. Втім, цілком імовірно, що багатьом власникам Pixel 9 та Pixel 10 заміна акумулятора найближчим часом не знадобиться.

Акумулятори у всіх трьох моделях розраховані на 1000 циклів заряджання, перш ніж їхня ємність знизиться нижче 80 %. Лише після цього рекомендується проводити заміну. У такому випадку в додатку "Налаштування" (у розділі "Стан акумулятора") з’явиться відповідне повідомлення. Якщо припустити, що в середньому користувач витрачає один повний цикл заряджання на день, то для Pixel 9, випущеного в серпні 2024 року, цей показник становитиме понад 750 циклів, а для Pixel 10, що вийшов у серпні 2025 року, — близько 400 циклів.

Раніше повідомлялося, що китайські бюджетні смартфони можуть бути небезпечними. Смартфони стають дедалі дорожчими, через що дешевші альтернативи виглядають дедалі привабливішими. Однак купівля пристроїв від маловідомих брендів або відвертих підробок пов’язана із серйозним ризиком.