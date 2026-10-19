3 потужні смартфони, які можна придбати замість OnePlus 16: Samsung, Motorola, Pixel (фото)

У огляді взяли участь такі конкуренти: Samsung Galaxy S26, Motorola Razr Ultra (2025) та Google Pixel 11.

Одні смартфони роблять акцент на потужності процесора та ігрових функціях, інші — на кращій якості камер. Експерти підібрали пристрої, які пропонують схожу концепцію і можуть стати гідною альтернативою OnePlus 16, пише bgr.com.

Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy та 12 ГБ оперативної пам’яті, чого більш ніж достатньо для ігор та інших ресурсоємних додатків, зокрема в режимі багатозадачності.

Смартфон оснащений 6,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, при цьому його вага становить лише 167 грамів. Під час акцій модель без прив'язки до оператора можна придбати приблизно за 899 доларів (ціна може змінюватися залежно від спеціальних пропозицій).

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Ще одна перевага смартфонів Samsung — гарантія отримання оновлень безпеки протягом 7 років; за рівнем підтримки пристроїв компанія входить до числа найкращих на ринку Android-смартфонів.

Що стосується камер, S26 оснащений основним сенсором на 50 Мп, надширококутним об’єктивом на 12 Мп і телеоб’єктивом на 10 Мп із 3-кратним оптичним зумом. Однак ємність акумулятора S26 помітно менша, ніж у OnePlus 16 — всього 4300 мА·год.

Motorola Razr Ultra (2025)

Смартфон Motorola Razr Ultra (2025) Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra (2025) — цікавий складаний смартфон, оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Він чудово підійде як геймерам, так і тим, кому потрібно більше місця для багатозадачності.

Незважаючи на те, що ця модель належить до попереднього покоління порівняно з більшістю аналогічних пристроїв, встановлений у ній чіп, як і раніше, демонструє високу продуктивність. При цьому смартфон можна придбати за більш привабливою ціною — близько 799 доларів, що порівняно з вартістю OnePlus 16.

Однією з переваг цього складаного пристрою є його компактність — такий телефон зручно помістити в сумку. У розкладеному вигляді Razr Ultra має 7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 165 Гц. Зовнішній 4-дюймовий екран дозволяє запускати деякі додатки та переглядати сповіщення, не розкладаючи пристрій. Конструкція шарніра дає можливість зафіксувати смартфон на поверхні, що зручно для фото- та відеозйомки. Однак варто відзначити відсутність окремого телеоб'єктива, а ємність акумулятора становить 4700 мА·год.

Google Pixel 11

Смартфон Google Pixel 11 Фото: gsmarena.com

Pixel 11 цілком може стати альтернативою OnePlus 16. У базовій конфігурації пристрій оснащений процесором Tensor G6, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Смартфон отримав 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення до 120 Гц, а під час розпродажів його можна придбати за 799 доларів.

Система камер включає основний модуль на 48 Мп, надширококутний об'єктив на 13 Мп і телеоб'єктив на 10,8 Мп з 5-кратним оптичним зумом (для порівняння, у OnePlus 16 зум становить 3x). Google Pixel 11 розширює можливості зйомки та редагування: користувачам доступні інструменти для видалення небажаних об’єктів, виправлення розмитих знімків та якісної фотозйомки в умовах слабкого освітлення.

Ємність акумулятора становить 4985 мА·год — це менше, ніж у OnePlus 16, а екран забезпечує трохи менше простору для ігор або перегляду відео. Для тих, хто віддає перевагу "чистому" Android, Pixel стане чудовим вибором: смартфон пропонує інтерфейс без сторонніх надбудов і надає ранній доступ до низки функцій від Google.

Раніше ми писали про те, як працює сервіс Starlink Direct-to-Cell на смартфоні. Супутниковий мобільний зв’язок уже став реальністю. Щоправда, є свої нюанси, та й сама технологія поки що перебуває на початковому етапі розвитку.