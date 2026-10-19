Новый бюджетный ноутбук на Windows: раскрыты цены и конфигурации новинки HP (фото)

Компания HP пополнила свою серию OmniBook 3 более доступным ноутбуком, который предлагает менее мощный процессор и несколько вариантов объема оперативной памяти и хранилища на выбор.

В начале 2026 года HP OmniBook 3 вышел с процессором Snapdragon X X1P-26-100, тогда как более доступная версия работает на базе Qualcomm Snapdragon C (C1-10-100). Подробности о новинке появились на официальном сайте HP.

Новый HP OmniBook 3 оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1200p, частотой обновления 60 Гц и яркостью 300 нит, обеспечивающим охват цветового пространства sRGB на 62,5% и антибликовое покрытие.

HP OmniBook 3 Фото: HP

Судя по опубликованным изображениям, ноутбук имеет два порта USB Type-A и два порта USB Type-C. Все конфигурации поставляются с одинаковым 3-элементным аккумулятором емкостью 41 Вт·ч. HP обещает до 20 часов автономной работы при воспроизведении сохраненных видео в формате 1080p с яркостью 200 нит и громкостью на 100 %.

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Порты HP OmniBook 3 Фото: HP

Что касается цены на HP OmniBook 3 на базе Snapdragon C (C1-10-100), она начинается от 599 долларов с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ UFS-накопителя. Переход на SSD объёмом 256 ГБ повышает цену ноутбука до 699 долларов. При этом конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ будет стоить 769 долларов.

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По умолчанию ноутбук не оснащен подсветкой клавиатуры, однако эту опцию можно приобрести за дополнительные 20 долларов. Также предлагаются четыре варианта дисплеев, которые отличаются поддержкой сенсорного управления и покрытием с микрорамками.

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