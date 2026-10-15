Новый бюджетный ноутбук Lenovo уже тут: цена и характеристики IdeaPad Slim 3x (фото)

Компания Lenovo представила свой недорогой 15-дюймовый ноутбук IdeaPad Slim 3 15Q7X11 в большем числе стран.

Теперь Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 появился в Европе с процессором Qualcomm Snapdragon C C11-0100. Об этом сообщает Notebookcheck.

Европейская версия Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 не может похвастаться опциональным 120-Гц дисплеем, предлагаемым в Азии, зато получив 60-Гц IPS-экран с разрешением 1200p, пиковой яркостью 400 нит и соотношением сторон 16:10.

Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 Фото: Lenovo

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 50 Вт·ч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Lenovo обещает 33 часа при воспроизведении видео 1080p локально с яркостью 150 нит, что на 78% лучше, чем у IdeaPad Slim 3 15Q8X10 с аналогичной комплектацией.

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В Европе Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 предлагается с 8 ГБ разпаянной оперативной памяти стандарта LPDDR5X-6393. Объем оперативной памяти можно уменьшить до 4 ГБ, что позволит существенно сэкономить. Также есть возможность оставить 8 ГБ оперативной памяти, но удалить стандартный твёрдотельный накопитель Lenovo M.2 2242, что также снизит цену ноутбука.

Цена Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 8 ГБ/128 ГБ — 669–699 евро.

Цена Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 4 ГБ/128 ГБ — 579–599 евро.

Lenovo IdeaPad Slim 3x (2026) Фото: Lenovo

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