Новий бюджетний ноутбук Lenovo вже тут: ціна та характеристики IdeaPad Slim 3x (фото)
Компанія Lenovo представила свій доступний 15-дюймовий ноутбук IdeaPad Slim 3 15Q7X11 у більшій кількості країні.
Тепер Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 з'явився в Європі з процесором Qualcomm Snapdragon C C11-0100. Про це пише Notebookcheck.
Європейська версія Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 не може похвалитися опціональним 120-Гц дисплеєм, що пропонується в Азії, натомість отримавши 60-Гц IPS-екран з роздільною здатністю 1200p, піковою яскравістю 400 ніт та співвідношенням сторін 16:10.
Ноутбук використовує акумулятор ємністю 50 Вт·год з підтримкою зарядки потужністю 65 Вт. Lenovo обіцяє 33 години під час відтворення відео 1080p локально з яскравістю 150 ніт, що на 78% краще, ніж у IdeaPad Slim 3 15Q8X10 з аналогічною комплектацією.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
У Європі Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 пропонується з 8 ГБ розпаяної оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X-6393. Обсяг оперативної пам'яті можна зменшити до 4 ГБ суттєво заощадивши. Також є можливість залишити 8 ГБ оперативної пам'яті, але видалити стандартний твердотільний накопичувач Lenovo M.2 2242, що також знизить ціну ноутбука.
- Ціна Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 8 ГБ/128 ГБ — 669-699 євро.
- Ціна Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 4 ГБ/128 ГБ — 579-599 євро.
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