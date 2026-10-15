Новий бюджетний ноутбук Lenovo вже тут: ціна та характеристики IdeaPad Slim 3x (фото)

Компанія Lenovo представила свій доступний 15-дюймовий ноутбук IdeaPad Slim 3 15Q7X11 у більшій кількості країні.

Тепер Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 з'явився в Європі з процесором Qualcomm Snapdragon C C11-0100. Про це пише Notebookcheck.

Європейська версія Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 не може похвалитися опціональним 120-Гц дисплеєм, що пропонується в Азії, натомість отримавши 60-Гц IPS-екран з роздільною здатністю 1200p, піковою яскравістю 400 ніт та співвідношенням сторін 16:10.

Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 Фото: Lenovo

Ноутбук використовує акумулятор ємністю 50 Вт·год з підтримкою зарядки потужністю 65 Вт. Lenovo обіцяє 33 години під час відтворення відео 1080p локально з яскравістю 150 ніт, що на 78% краще, ніж у IdeaPad Slim 3 15Q8X10 з аналогічною комплектацією.

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У Європі Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 пропонується з 8 ГБ розпаяної оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X-6393. Обсяг оперативної пам'яті можна зменшити до 4 ГБ суттєво заощадивши. Також є можливість залишити 8 ГБ оперативної пам'яті, але видалити стандартний твердотільний накопичувач Lenovo M.2 2242, що також знизить ціну ноутбука.

Ціна Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 8 ГБ/128 ГБ — 669-699 євро.

Ціна Lenovo IdeaPad Slim 3x 15Q7X11 4 ГБ/128 ГБ — 579-599 євро.

Lenovo IdeaPad Slim 3x (2026) Фото: Lenovo

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