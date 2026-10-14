Гідний конкурент MacBook Air на Windows: розкрито ціну нового ноутбука Asus (фото)

Компанія Asus представила тонкий і легкий бізнес-ноутбук ExpertBook A7, здатний скласти пряму конкуренцію MacBook Air M5 від Apple.

Ноутбук Asus ExpertBook A7 може похвалитися OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, скляною тактильною сенсорною панеллю та акумулятором ємністю 65 Вт·год. Деталі про новинку розкрив портал Notebookcheck.

Asus ExpertBook A7 має 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2890 x 1800 пікселів, співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 500 ніт та 100% охопленням колірного простору DCI-P3.

Asus ExpertBook A7 Фото: Asus

Ноутбук працює на базі процесора Intel Core 7 у поєднанні з інтегрованим графічним процесором Intel Graphics, оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом до 16 ГБ та SSD-накопичувачем PCIe ємністю до 512 ГБ. Intel Core 7 має 6 ядер і 6 потоків і може розвивати частоту до 4,8 ГГц.

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Акумулятор має ємність 65 Вт·год. Asus обіцяє до 26 годин автономної роботи з переглядом вебсторінок та відео. Батарея також підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт, заряджаючись до 50% всього за 30 хвилин.

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Для підключення Asus ExpertBook A7 пропонує 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 порти USB 3.2 Gen 2 Type-C та 1 порт HDMI 2.1. Також варто відзначити 3,5-мм аудіороз'єм, клавіатуру з підсвічуванням, два динаміки з Dolby Audio, веб-камеру FHD 1080p та нейронний процесор Intel AI Boost.

Ноутбук отримав цільний алюмінієвий корпус, оброблений фрезеруванням на верстаті з ЧПК, та сертифікований військовим стандартом міцності MIL-STD-810H. Він має товщину 11,68 мм та важить близько 1,28 кг.

Ціна Asus ExpertBook A7 з Intel Core 5 — від 1299,99 доларів.

Ціна Asus ExpertBook A7 з Intel Core 7 — від 1599,99 доларів.

Нагадаємо, Samsung працює над ноутбуком, який працює на ОС Android, а не Windows чи ChromeOS.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв бюджетні ноутбуки Apple MacBook Neo та HP OmniBook 3.