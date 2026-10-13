MacBook Neo проти HP OmniBook 3: який бюджетний ноутбук краще купити (фото)

Доступні ноутбуки Apple MacBook Neo та HP OmniBook 3 мають різні пріоритети, хоча і належать до одного цінового сегмента.

Для тих, хто збирається купити бюджетний ноутбук у 2026 році, експерти порталу Notebookcheck порівняли MacBook Neo та OmniBook 3, виділивши їхні ключові та недоліки.

Як MacBook Neo, так і OmniBook 3 використовують процесори на базі ARM. У випадку з MacBook це Apple A18 Pro, тоді як ноутбук HP отримав Qualcomm Snapdragon X. Стартова ціна обох пристроїв становить близько 700 доларів.

MacBook Neo Фото: Future

MacBook Neo має перевагу у портативності, оскільки важить близько 1,2 кг та має діагональ 13 дюймів. Своєю чергою 16-дюймовий OmniBook 3 вагою близько 1,8 кг та використовує набагато більший акумулятор ємністю 68 Вт·год. Для порівняння, батарея MacBook Neo пропонує лише 36,5 Вт·год.

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В ході тестування OmniBook 3 витримав понад 18 годин на одному заряді. В аналогічному тесті MacBook Neo протримався близько 13 годин.

HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

Окрім того, MacBook Neo фактично програє OmniBook у багатоядерній продуктивності. У тесті Geekbench 6.7 OmniBook 3 виявився приблизно на 18% швидшим, однак при навантаженні на одне ядро він поступається своєму конкуренту від Apple приблизно на 60%. Це означає MacBook Neo має відчуватися швидшим у повсякденному використанні.

Варто враховувати, що оскільки MacBook Neo обмежений 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як протестований експертами OmniBook 3 пропонує 16 ГБ та SSD-накопичувач на 512 ГБ. Окрім того, накопичувач HP можна оновлювати.

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MacBook Neo лідирує, коли йдеться про якість дисплея та матеріали корпусу, оскільки OmniBook 3 використовує дешевий IPS-екран та має пластикову кришку. Водночас HP може похвалитися окремою цифровою клавіатурою та значно більшим набором портів.

Нагадаємо, компанія Samsung, ймовірно, працює над своїм першим ноутбуком на базі ОС Android.

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