MacBook Neo против HP OmniBook 3: какой бюджетный ноутбук лучше купить (фото)

Представленные ноутбуки Apple MacBook Neo и HP OmniBook 3 имеют разные приоритеты, хотя и относятся к одному ценовому сегменту.

Для тех, кто собирается купить бюджетный ноутбук в 2026 году, эксперты портала Notebookcheck сравнили MacBook Neo и OmniBook 3, выделив их основные преимущества и недостатки.

И MacBook Neo, и OmniBook 3 оснащены процессорами на базе ARM. В случае с MacBook это Apple A18 Pro, а ноутбук HP получил Qualcomm Snapdragon X. Цена обоих устройств составляет около 700 долларов.

MacBook Neo Фото: Future

MacBook Neo отличается портативностью, поскольку весит около 1,2 кг и имеет диагональ 13 дюймов. В свою очередь, 16-дюймовый OmniBook 3 весит около 1,8 кг и оснащен гораздо более емким аккумулятором на 68 Вт·ч. Для сравнения, аккумулятор MacBook Neo имеет емкость всего 36,5 Вт·ч.

Видео дня

В ходе тестирования OmniBook 3 проработал более 18 часов на одном заряде. В аналогичном тесте MacBook Neo проработал около 13 часов.

HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

Кроме того, MacBook Neo фактически уступает OmniBook по многоядерной производительности. В тесте Geekbench 6.7 OmniBook 3 оказался примерно на 18 % быстрее, однако при нагрузке на одно ядро он уступает своему конкуренту от Apple примерно на 60 %. Это означает, что MacBook Neo должен ощущаться быстрее в повседневном использовании.

Следует учитывать, что MacBook Neo ограничен 8 ГБ оперативной памяти, тогда как протестированный экспертами OmniBook 3 предлагает 16 ГБ и SSD-накопитель объемом 512 ГБ. Кроме того, накопитель HP можно модернизировать.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

MacBook Neo лидирует по качеству дисплея и материалам корпуса, поскольку OmniBook 3 оснащен дешевым IPS-экраном и имеет пластиковую крышку. В то же время HP может похвастаться отдельной цифровой клавиатурой и гораздо более широким набором портов.

Напомним, что компания Samsung, вероятно, разрабатывает свой первый ноутбук на базе ОС Android.

Фокус также сообщал, что компания Asus представила бюджетный игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026).