Новый ноутбук Samsung на базе Android: что показали тесты на производительность

Компания Samsung, судя по всему, разрабатывает свой первый ноутбук, в котором будет использоваться операционная система Android, а не Windows и не ChromeOS.

Устройство под названием Samsung XE940XSA существенно отличается от ранее анонсированных Galaxybook и уже было замечено в базе данных Geekbench.

Samsung XE940XSA работает на Android 17. Ноутбук оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Elite в сочетании с графическим процессором Adreno X1-85 и 16 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench 7 он набрал 2513 баллов в одноядерном режиме и 15 214 баллов в многоядерном. Это неплохие показатели, которые ставят его в один ряд со многими премиальными тонкими и легкими ноутбуками.

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Отметим, что Google запустила платформу Googlebook в сентябре, представив устройства от Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Эти модели на базе Android ориентированы на тесное взаимодействие со смартфонами и долгосрочную поддержку программного обеспечения.

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Пока неизвестно, собирается ли Samsung присоединиться к Googlebook или создаст собственный Galaxy Book на базе Android с функциями One UI. Аппаратное обеспечение Samsung XE940XSA довольно похоже на существующие Googlebook на базе Snapdragon, поэтому некоторые эксперты склоняются к первому варианту.

Напомним, что компания HP выпустила на международном рынке доступный 14-дюймовый ноутбук OmniBook 5 с процессорами Wildcat Lake.

Фокус также сообщал, что Apple готовится выпустить первые ноутбуки MacBook Pro с сенсорными OLED-экранами.