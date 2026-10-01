Новый конкурент MacBook Neo: HP выпустила бюджетный ноутбук на Windows с OLED-дисплеем (фото)

Компания HP выпустила на международном рынке доступный 14-дюймовый ноутбук OmniBook 5 с процессорами Wildcat Lake.

Ноутбук HP OmniBook 5 является прямым конкурентом MacBook Neo и даже превосходит его по некоторым параметрам. Характеристики и цену новинки раскрыл портал Notebookcheck.

HP OmniBook 5 представлен в трех основных конфигурациях. Базовая версия оснащена процессором начального уровня Intel Core 5 315, конфигурация среднего класса имеет немного более мощный Core 5 320, тогда как топовая версия получила Core 7 350.

HP OmniBook 5 Фото: HP

Согласно тестам, Core 7 350 может составить конкуренцию процессору Apple A18 Pro, используемому в MacBook Neo. Базовая версия HP OmniBook 5 также будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти, однако можно выбрать вариант с 12 ГБ.

Видео дня

Опрос Каким ноутбуком вы пользуетесь Опрос открыт до Lenovo Xiaomi MаcBook Dell Asus Acer HP Другой вариант Голосувати

Все три варианта HP OmniBook 5 оснащены OLED-дисплеями, что является значительным преимуществом по сравнению с MacBook Neo с его IPS-экраном. Однако яркость экранов HP составляет 300 нит, что немного ниже, чем 500 нит у MacBook Neo. Модель начального уровня имеет разрешение 1920x1200 пикселей, тогда как самая дорогая версия предлагает 2560x1600 пикселей и оснащена сенсорным экраном.

Цвета HP OmniBook 5 Фото: HP

HP OmniBook 5 весит 1,26 кг и имеет толщину всего 11,68 мм. Несмотря на относительно тонкий корпус, ноутбук оснащен полноразмерным портом HDMI, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой PD и одним 3,5-мм аудиопортом.

Стартовая цена HP OmniBook 5 — 699,99 долларов.

Напомним, что компания Asus официально представила новый бюджетный игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026).

Фокус также писал о лучших ноутбуках от Apple, Lenovo и Asus, которые можно будет купить в 2026 году.