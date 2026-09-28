Какой ноутбук купить в 2026 году: 3 лучшие модели по версии экспертов (фото)
Покупка ноутбука в 2026 году может оказаться непростой задачей, ведь на рынке представлено множество моделей, ориентированных на разных пользователей. В Украине лидерами остаются такие бренды, как Apple, Lenovo и Asus.
Для тех, кто ищет качественный ноутбук для работы, учебы или игр, эксперты портала Gizmochina подобрали несколько лучших вариантов.
Apple MacBook Pro
Модели MacBook Pro идеально подойдут пользователям, чья работа связана с интенсивными ИИ-нагрузками или многопоточными процессами. Это может быть работа с крупными языковыми моделями или монтаж 8K-видео.
Конфигурация M5 Max оснащена 18-ядерным процессором, 40-ядерным графическим процессором и поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти, а новая архитектура Fusion объединяет два кристалла в один SoC для повышения эффективности.
Кроме того, Apple увеличила скорость хранения данных до 14,5 ГБ/с, что заметно сокращает время загрузки сложных наборов данных. Базовая модель теперь имеет 1 ТБ хранилища для M5 Pro и 2 ТБ для M5 Max.
- Цена Apple MacBook Pro в Украине — от 49 999 грн.
Lenovo Yoga Pro 9i 11-го поколения Aura Edition
Lenovo Yoga Pro 9i Gen 11 позиционируется как ноутбук для творческой работы. Он сочетает процессоры Intel Core Ultra с видеокартами Nvidia GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070. Его 16-дюймовый дисплей доступен в версиях 2,8K OLED и 3,2K Tandem OLED.
Дисплей достигает пиковой яркости до 1600 нит и обеспечивает 100% охват цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB. Это является значительным преимуществом для обработки фотографий, монтажа видео, дизайна и других задач, связанных с цветом.
Lenovo Yoga Pro 9i весит около 1,9 кг, оснащен аккумулятором ёмкостью 92,5 Вт·ч и аудиосистемой из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos, а также имеет два порта Thunderbolt 4, два порта USB-A, HDMI 2.1 и считывателем SD-карт.
- Цена Lenovo Yoga Pro 9i Gen 11 Aura Edition в Украине — от 88 500 грн.
Asus ROG Zephyrus G16 (2026)
Asus ROG Zephyrus G16 (GU606) сочетает в себе мощное игровое оборудование и сдержанный корпус, который органично впишется в офисную обстановку. Он удивительно портативен для 16-дюймового игрового ноутбука, ведь весит всего 1,9 кг и имеет толщину 14,9 мм.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
Несмотря на тонкий корпус, Asus ROG Zephyrus G16 можно оснастить видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop и процессором Intel Core Ultra 9 386H. Для отвода тепла используется испарительная камера и система охлаждения с тремя вентиляторами.
Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем ROG Nebula HDR с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает глубокие оттенки черного и чрезвычайно плавное движение в динамичных играх.
- Цена ASUS ROG Zephyrus G16 в Украине — от 85 000 грн.
Напомним, что компания Asus официально представила новый бюджетный 16-дюймовый игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026).
Фокус также сообщал, что Dell Inspiron 16 Plus (7640) признан одним из лучших ноутбуков среднего класса.