Який ноутбук купити у 2026 році: 3 найкращі моделі за версією експертів (фото)

Покупка ноутбука у 2026 році може бути непростим завданням, адже на ринку представлено безліч моделей, орієнтованих на різних користувачів. В Україні лідерами залишаються такі бренди, як Apple, Lenovo та Asus.

Для тих, хто шукає якісний ноутбук для роботи, навчання чи ігор, експерти порталу Gizmochina підібрали кілька найкращих варіантів.

Apple MacBook Pro

MacBook Pro Фото: notebookcheck.com

Моделі MacBook Pro ідеально підійде користувачам, робота яких пов'язана з важкими ШІ-навантаженнями або багатопотоковими процесами. Це може бути робота з великими мовними моделями або редагування 8K-відео.

Конфігурація M5 Max пропонує 18-ядерний процесор, 40-ядерний графічний процесор і підтримує до 128 ГБ уніфікованої пам'яті, а нова архітектура Fusion об'єднує два кристали в один SoC для кращої ефективності.

Окрім того, Apple підвищила швидкість зберігання даних до 14,5 ГБ/с, що помітно скорочує час завантаження складних наборів даних. Базова модель тепер має 1 ТБ сховища для M5 Pro та 2 ТБ для M5 Max.

Видео дня

Ціна Apple MacBook Pro в Україні — від 49 999 грн.

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 11 Aura Edition

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 11 Aura Edition Фото: Lenovo

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 11 позиціонується як ноутбук для творчої роботи. Він поєднує процесори Intel Core Ultra з відеокартами Nvidia GeForce RTX 5050, RTX 5060 або RTX 5070. Його 16-дюймовий дисплей доступний у версіях 2.8K OLED та 3.2K Tandem OLED.

Дисплей досягає пікової яскравості до 1600 ніт та підтримує 100% охоплення колірних просторів DCI-P3 та Adobe RGB. Це є значною перевагою для обробки фото, редагування відео, дизайну та інших задач, пов’язаних з кольором.

Lenovo Yoga Pro 9i важить близько 1,9 кг, має акумулятор ємністю 92,5 Вт·год та систему з шістьма динаміками з підтримкою Dolby Atmos, а також оснащений двома портами Thunderbolt 4, двома портами USB-A, HDMI 2.1 та зчитувачем SD-карт.

Ціна Lenovo Yoga Pro 9i Gen 11 Aura Edition в Україні — від 88 500 грн.

Asus ROG Zephyrus G16 (2026)

Asus ROG Zephyrus G16 (2026) Фото: Asus

Asus ROG Zephyrus G16 (GU606) поєднує потужне ігрове обладнання та стриманий корпус, який органічно виглядатиме в офісі. Він напрочуд портативний для 16-дюймового ігрового ноутбука, адже важить лише 1,9 кг та має товщину 14,9 мм.

Опитування Яким ноутбуком ви користуєтесь? Опитування відкрите до Lenovo Xiaomi MаcBook Dell Asus Acer HP Інший варіант Голосувати

Попри тонкий корпус, Asus ROG Zephyrus G16 можна оснастити відеокартою Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop та процесором Intel Core Ultra 9 386H. Для відведення тепла використовується випарна камера та система охолодження з трьома вентиляторами.

Ноутбук отримав 16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula HDR з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 240 Гц, що забезпечує глибокі відтінки чорного та надзвичайно плавний рух у динамічних іграх.

Ціна ASUS ROG Zephyrus G16 в Україні — від 85 000 грн.

Нагадаємо, Asus офіційно представила новий бюджетний 16-дюймовий ігровий ноутбук TUF Gaming 16 (2026).

Фокус також повідомляв, що Dell Inspiron 16 Plus (7640) визнаний одним з найкращих ноутбуків середнього класу.