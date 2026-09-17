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Asus випустила бюджетний ігровий ноутбук: ціна та характеристики новинки (фото)

Ігровий ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026)
Asus TUF Gaming 16 (2026) | Фото: Asus

Компанія Asus офіційно представила новий бюджетний 16-дюймовий ігровий ноутбук TUF Gaming 16 (2026) на міжнародному рівні.

Ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026) пропонує дисплей з частотою оновлення 144 Гц, оновлювану оперативну пам’ять та два слоти для SSD. Новинка вже з’явилась на офіційних сайтах Asus у низці країн, зокрема на Asus Canada.

Asus TUF Gaming 16 (2026) отримав графічний процесор GeForce RTX 5050, процесор Core i5-14450HX, 16 ГБ оперативної пам’яті, 512-бітний SSD, акумулятор ємністю 90 Вт·год та клавіатуру з однозонним RGB-підсвічуванням.

Порти ноутбука Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порти Asus TUF Gaming 16 (2026)
Фото: Asus
Порти ноутбука Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порти Asus TUF Gaming 16 (2026)
Фото: Asus
Порти ноутбука Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порти Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порти ноутбука Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порти ноутбука Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порти ноутбука Asus TUF Gaming 16 (2026)

Є роз'єм USB Type-C з підтримкою DisplayPort 2.1 і Power Delivery до 100 Вт, три порти USB Type-A, повнорозмірний HDMI 2.1 FRL, порт RJ45 LAN, комбінований аудіороз'єм та фірмовий роз'єм живлення. Для зручності основні громіздкі кабелі винесені на задню панель.

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Ноутбук має габарити 357 x 259 x 19,4~26,9 мм та важить 2,2 кг. Його IPS-дисплей має частоту оновлення 144-Гц, роздільну здатність 1920 x 1200 пікселів та 100% охоплення колірного простору sRGB.

Корпус ASUS TUF Gaming 16 (2026) вирізняється оновленим шасі з олеофобним покриттям, стійким до відбитків пальців. Конструкція включає шарнір для розкриття кришки на 180 градусів та сертифікацію за військовим стандартом MIL-STD-810H.

  • Стартова ціна ASUS TUF Gaming 16 (2026) — близько 1 230 доларів США.
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026)
Asus TUF Gaming 16 (2026)
Фото: Asus

Нагадаємо, Dell анонсувала легкий ноутбук 14S, здатний скласти конкуренцію бюджетному MacBook Neo від Apple.

Фокус також повідомляв, що Samsung поповнила свою лінійку ноутбуків Galaxy Book 6 бюджетною 14-дюймовою моделлю.