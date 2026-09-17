Asus випустила бюджетний ігровий ноутбук: ціна та характеристики новинки (фото)

Компанія Asus офіційно представила новий бюджетний 16-дюймовий ігровий ноутбук TUF Gaming 16 (2026) на міжнародному рівні.

Ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026) пропонує дисплей з частотою оновлення 144 Гц, оновлювану оперативну пам’ять та два слоти для SSD. Новинка вже з’явилась на офіційних сайтах Asus у низці країн, зокрема на Asus Canada.

Asus TUF Gaming 16 (2026) отримав графічний процесор GeForce RTX 5050, процесор Core i5-14450HX, 16 ГБ оперативної пам’яті, 512-бітний SSD, акумулятор ємністю 90 Вт·год та клавіатуру з однозонним RGB-підсвічуванням.

Порти Asus TUF Gaming 16 (2026) Фото: Asus Порти Asus TUF Gaming 16 (2026) Фото: Asus Порти Asus TUF Gaming 16 (2026)

Є роз'єм USB Type-C з підтримкою DisplayPort 2.1 і Power Delivery до 100 Вт, три порти USB Type-A, повнорозмірний HDMI 2.1 FRL, порт RJ45 LAN, комбінований аудіороз'єм та фірмовий роз'єм живлення. Для зручності основні громіздкі кабелі винесені на задню панель.

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Ноутбук має габарити 357 x 259 x 19,4~26,9 мм та важить 2,2 кг. Його IPS-дисплей має частоту оновлення 144-Гц, роздільну здатність 1920 x 1200 пікселів та 100% охоплення колірного простору sRGB.

Корпус ASUS TUF Gaming 16 (2026) вирізняється оновленим шасі з олеофобним покриттям, стійким до відбитків пальців. Конструкція включає шарнір для розкриття кришки на 180 градусів та сертифікацію за військовим стандартом MIL-STD-810H.

Стартова ціна ASUS TUF Gaming 16 (2026) — близько 1 230 доларів США.

Asus TUF Gaming 16 (2026) Фото: Asus

Нагадаємо, Dell анонсувала легкий ноутбук 14S, здатний скласти конкуренцію бюджетному MacBook Neo від Apple.

Фокус також повідомляв, що Samsung поповнила свою лінійку ноутбуків Galaxy Book 6 бюджетною 14-дюймовою моделлю.