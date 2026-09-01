Samsung випустила бюджетний ноутбук: ціна та характеристики нового Galaxy Book 6 (фото)

Компанія Samsung поповнила свою лінійку ноутбуків Galaxy Book 6, представивши бюджетну 14-дюймову модель.

Поточний Samsung Galaxy Book 6 пропонується з процесорами Intel Core Ultra 7 та Core Ultra 5, тоді як новий варіант використовує доступніші чипсети Intel Core 3 та Core 5. Про це йдеться на офіційному сайті Samsung.

Бюджетний Galaxy Book 6 отримав 14-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю WUXGA 1920×1200, співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 350 ніт та антибліковим покриттям. Його розміри становлять 313 x 221 x 15,7 мм, а вага — 1,35 кг.

Samsung Galaxy Book 6 Фото: Samsung

Новинка доступна з процесорами Intel Core 3 або Core 5, графікою Intel Graphics та нейронним процесором Intel NPU, що забезпечує до 15 TOPS продуктивності штучного інтелекту (ШІ). Ноутбук підтримує функції Galaxy AI, в тому числі AI Select, AI Cut Out та Note Assist.

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Samsung Galaxy Book 6 Фото: Samsung

Конфігурації пам'яті Galaxy Book 6 включають 8 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, а варіанти сховища варіюються від 256 ГБ до 1 ТБ. Для підключення ноутбук має два порти USB Type-C, USB Type-A, HDMI 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 та 3,5-мм роз'єм для навушників.

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Ноутбук оснащений акумулятором ємністю 61,2 Вт·год, що забезпечує до 25 годин роботи на одному заряді. Зарядний пристрій USB Type-C потужністю 45 Вт може забезпечити заряд приблизно на 33% за 30 хвилин.

Galaxy Book 6 працює під управлінням Windows 11 Home або Pro 25H2 залежно від конфігурації. Є 2-мегапіксельна камера з підтримкою відео 1080p та стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. Пристрій доступний у фіолетово-сріблястому та сірому кольорах, проте регіональні кольори, характеристики, конфігурації та функції можуть відрізнятися

Ціна Samsung Galaxy Book 6 — від 799 доларів.

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