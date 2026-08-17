Гідний конкурент MacBook Neo: вийшов недорогий ноутбук Acer на Windows (фото)

Компанія Acer представила нову конфігурацію свого ноутбука Go Air, склавши конкуренцію бюджетному MacBook Neo від Apple.

Раніше Acer Go Air був представлений з ребрендованими процесорами серії Raptor Lake-H. Тепер ноутбук доступний у версії Intel Wildcat Lake на китайському сайті Acer.

Нова конфігурація включає процесор Intel Core 5 320, який вважається середньобюджетним. Згідно з результатами тестів, він забезпечує приблизно такий самий рівень продуктивності, як і Apple A18 Pro, що встановлений у MacBook Neo.

Кольори Acer Go Air Фото: Acer

Acer поєднала процесор Wildcat Lake з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та твердотільним накопичувачем на 512 ГБ. Акумулятор ємністю 70 Вт·год забезпечує до 19 годин роботи та підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт через порт USB-C, що дозволяє зарядитися до 50% лише за 30 хвилин.

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Однією з переваг Acer Go Air також є тонкий і легкий дизайн. Ноутбук важить 1,19 кг, а товщина його корпусу становить 12,99 мм. Для порівняння, MacBook Neo важить близько 1,23 кг при товщині 12,7 мм.

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Acer Go Air оснащений 14-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, охопленням 120% sRGB, функцією DC dimming, роздільною здатністю 1920x1200 пікселів та співвідношенням сторін 16:10.

Також варто відзначити металеве покриття, шарнір, що повертається на 180°, камеру FHD з підтримкою розпізнавання обличчя, два порти Thunderbolt 4 та один USB-A.

Стартова ціна Acer Go Air в Китаї — близько 815 доларів.

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