Достойный конкурент MacBook Neo: вышел недорогой ноутбук Acer на Windows (фото)
Компания Acer представила новую конфигурацию своего ноутбука Go Air, составив конкуренцию бюджетному MacBook Neo от Apple.
Ранее Acer Go Air был представлен с ребрендированными процессорами серии Raptor Lake-H. Теперь ноутбук доступен в версии Intel Wildcat Lake на китайском сайте Acer.
Новая конфигурация включает процессор Intel Core 5 320, который считается среднебюджетным. Согласно результатам тестов, он обеспечивает примерно такой же уровень производительности, как и Apple A18 Pro, установленный в MacBook Neo.
Acer оснастила устройство процессором Wildcat Lake, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем объемом 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 19 часов работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт через порт USB-C, что позволяет зарядить устройство до 50 % всего за 30 минут.
Одним из преимуществ Acer Go Air также является тонкий и легкий дизайн. Ноутбук весит 1,19 кг, а толщина его корпуса составляет 12,99 мм. Для сравнения, MacBook Neo весит около 1,23 кг при толщине 12,7 мм.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
Acer Go Air оснащен 14-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, покрытием 120% sRGB, функцией DC dimming, разрешением 1920x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10.
Также стоит отметить металлический корпус, шарнир с углом поворота 180°, камеру FHD с поддержкой распознавания лиц, два порта Thunderbolt 4 и один USB-A.
- Стартовая цена Acer Go Air в Китае — около 815 долларов.
Напомним, что компания Lenovo готовит к выпуску новый бюджетный ноутбук под названием IdeaPad Vibe.
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