Компактный и недорогой ноутбук на Windows: вышла новая модель с сенсорным экраном (фото)

Компания Chuwi представила новый ноутбук MiniBook X U300, отличающийся тонким корпусом и доступной ценой.

Ноутбук Chuwi MiniBook X U300 работает на базе процессора Intel U300, являющегося начальным вариантом из линейки Raptor Lake-U. Детали о новинке Chuwi раскрыла на своем официальном сайте.

Chuwi MiniBook X U300 получил 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Память нельзя расширить, однако пользователи могут заменить хранилище PCIe 4.0 большей емкости. Продается устройство с предварительно установленной ОС Windows 11 Pro.

Chuwi MinBook X U300 Фото: CHUWI

Особенностью Chuwi MiniBook X U300 является вращающийся шарнир на 360 градусов. Благодаря ему ноутбук может использоваться в четырех различных вариантах. Устройство весит около 920 г и имеет толщину всего 11 мм. Для подключения есть два порта USB-C.

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Chuwi MiniBook X U300 оснащен сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей, 100% охватом sRGB, яркостью 300 нит и соотношением сторон 16:10. Экран имеет диагональ всего 10,51 дюйма, что делает его не намного больше, чем большинство компактных планшетов.

Цена Chuwi MiniBook X U300 — 469 долларов (около 20 860 грн).

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