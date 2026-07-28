Какой бюджетный ноутбук лучше купить: эксперт сравнил Dell XPS 13 и MacBook Neo (фото)

Ноутбуки Dell XPS 13 (2026) и MacBook Neo относятся к одной ценовой категории, однако их сильные и слабые стороны несколько различаются.

Обозреватель гаджетов Тони Поланко испытал MacBook Neo и Dell XPS 13 (2026), сравнив их по нескольким ключевым критериям. Результатами тестирования он поделился в статье для Tom's Guide.

Дизайн

И Dell XPS 13, и MacBook Neo выглядят дороже, чем есть на самом деле. Эти ноутбуки имеют тонкий корпус из алюминия и легко открываются одной рукой благодаря выступам на крышках. Хотя XPS 13 немного легче, оба устройства удобно носить с собой.

Dell XPS 13 (2026) и MacBook Neo Фото: Tom's Guide

Одним из преимуществ XPS 13 является подсветка клавиатуры, которой нет у MacBook Neo. Ноутбук Dell также лидирует по количеству портов и скорости зарядки.

Dell XPS 13 доступен в цветах Sky и Storm, тогда как MacBook Neo отличается более яркой палитрой. Apple предлагает варианты Silver, Indigo, Blush и Citrus.

Відео дня

Дисплей

Обычно бюджетные ноутбуки имеют тусклые экраны, но это не относится к MacBook Neo и Dell XPS 13. К плюсам XPS 13 относятся сенсорный дисплей, более высокое разрешение и более точная цветопередача. Также стоит отметить, что экран Dell немного больше. В свою очередь, MacBook Neo превосходит конкурента по яркости.

Производительность

Оба ноутбука позиционируются как бюджетные, поэтому ни один из них не обещает флагманской производительности. Тем не менее они отлично справляются с повседневными задачами, такими как просмотр веб-страниц и видео.

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MacBook работает на чипе A18 Pro, созданном для iPhone, тогда как XPS 13 оснащен процессором Intel Wildcat Lake, разработанным для недорогих ноутбуков. На Geekbench 6 процессор MacBook показал лучшие результаты как в одноядерном, так и в многоядерном тестах.

В тесте 3DMark Wildlife, который измеряет графическую производительность компьютера, XPS 13 набрал 2455 баллов и в среднем 14 кадров в секунду. MacBook Neo показал лучшие результаты, набрав 3661 балл и 21 кадр в секунду.

Аккумулятор

Dell XPS 13 (2026) и MacBook Neo Фото: Tom's Guide

Емкости аккумуляторов MacBook Neo и Dell XPS 13 может хватить на целый рабочий день. В тесте, который включал непрерывный просмотр веб-страниц через Wi-Fi при яркости дисплея 150 нит, Dell XPS 13 продержался 14 часов 29 минут. В том же тесте MacBook Neo выдержал 13 часов и 26 минут.

Камера

Тесты показали, что камера MacBook Neo немного лучше. На фотографии, сделанной с помощью XPS 13, изображение немного размыто, несмотря на относительно хорошее освещение. Изображение на MacBook имеет более естественный цветовой тон и значительно четче.

Сравнение фотографий на Dell XPS 13 (2026) и MacBook Neo Фото: Tom's Guide Сравнение фотографий на Dell XPS 13 (2026) и MacBook Neo Фото: Tom's Guide

Итог

По мнению Поланко, Dell XPS 13 идеально подходит для тех, кто ищет легкий бюджетный ноутбук с сенсорным экраном, отличным временем автономной работы и более быстрыми портами USB-C. С другой стороны, MacBook Neo предлагает более интересные цвета, более высокую производительность, более яркий дисплей и более четкую камеру. Окончательный выбор зависит от приоритетов пользователя, в том числе от того, какой операционной системе он отдает предпочтение — macOS или Windows.

Напомним, что компания Asus выпустила тонкий ноутбук A14 Air (2026) с превосходной производительностью.

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