Який бюджетний ноутбук краще купити: експерт порівняв Dell XPS 13 та MacBook Neо (фото)

Ноутбуки Dell XPS 13 (2026) та MacBook Neo належать до однієї цінової категорії, проте їхні сильні та слабкі сторони дещо різняться.

Оглядач гаджетів Тоні Поланко випробував MacBook Neo та Dell XPS 13 (2026), порівнявши їх за кількома ключовими критеріями. Результатами тестування він поділився у статті для Tom's Guide.

Дизайн

Як Dell XPS 13, так і MacBook Neo виглядають дорожчими, ніж є насправді. Ці ноутбуки мають тонкий корпус, виготовлений з алюмінію, та легко відкриваються однією рукою завдяки виступам на кришках. Хоча XPS 13 трохи легший, обидва пристрої зручні для носіння з собою.

Dell XPS 13 (2026) та MacBook Neo Фото: Tom's Guide

Однією з переваг XPS 13 є підсвічування клавіатури, якого немає у MacBook Neo. Ноутбук Dell також лідирує, коли йдеться про порти та швидкість зарядки.

Відео дня

Dell XPS 13 доступний у кольорах Sky та Storm, тоді як MacBook Neo вирізняється більш яскравою палітрою. Apple пропонує варіанти Silver, Indigo, Blush та Citrus.

Дисплей

Зазвичай бюджетні ноутбуки зазвичай мають тьмяні екрани, але це не стосується MacBook Neo та Dell XPS 13. Плюсами XPS 13 є сенсорний дисплей, вища роздільна здатність та точніша передача кольорів. Також варто зазначити, що екран Dell трохи більший. Своєю чергою MacBook Neo перевершує конкурента за яскравістю.

Продуктивність

Обидва ноутбуки позиціонуються як бюджетні, тож жоден з них не обіцяє флагманської продуктивності. Тим не менш вони чудово справляються з повсякденними завданнями, як от перегляд вебсторінок та відео.

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MacBook працює на чипі A18 Pro, створеному для iPhone, тоді як XPS 13 отримав процесор Intel Wildcat Lake, розроблений для недорогих ноутбуків. На Geekbench 6 CPU MacBook показав кращі результати як в одноядерному, так і в багатоядерному тестах.

У тесті 3DMark Wildlife, який вимірює графічну продуктивність комп'ютера, XPS 13 набрав 2455 балів і в середньому 14 кадрів на секунду. MacBook Neo показав кращі результати, отримавши 3661 бал і 21 кадр на секунду.

Акумулятор

Dell XPS 13 (2026) та MacBook Neo Фото: Tom's Guide

Ємності батарей MacBook Neo та Dell XPS 13 може вистачити на цілий робочий день. У тестуванні, яке включало безперервний перегляд вебсторінок через Wi-Fi з яскравістю дисплея 150 ніт, Dell XPS 13 протримався 14 годин 29 хвилин. У тому ж тесті MacBook Neo витримав 13 годин і 26 хвилин.

Камера

Тести показали, камера MacBook Neo дещо якісніша. На фото, зробленому XPS 13, зображення дещо розмите, незважаючи на відносно хороше освітлення. Зображення на MacBook має більш природний колірний тон і значно чіткіше.

Порівняння фото на Dell XPS 13 (2026) та MacBook Neo Фото: Tom's Guide Порівняння фото на Dell XPS 13 (2026) та MacBook Neo Фото: Tom's Guide

Підсумок

На думку Поланко, Dell XPS 13 ідеально підходить для тих, хто хоче легкий бюджетний ноутбук із підтримкою сенсорного екрана, чудовим часом автономної роботи та швидшими портами USB-C. З іншого боку MacBook Neo пропонує цікавіші кольори, вищу продуктивність, яскравіший дисплей та чіткішу камеру. Остаточний вибір залежить від пріоритетів користувача, зоркема від того, якій операційній системі він віддає перевагу — macOS чи Windows.

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