Легший за MacBook Air: вийшов новий ноутбук на Windows з потужним чипом (фото)

Ноутбук Asus A14 Air (2026) пропонує надзвичайну портативність, не жертвуючи продуктивністю та іншими характеристиками.

Asus A14 Air (2026) легший за MacBook Air та має низку функцій, орієнтованих на студентів, офісних працівників та звичайних користувачів, зазначає портал Gizmochina.

Новинка від Asus важить всього 990 г при товщині 14,9 мм. Корпус ноутбука виготовлений з металу та доступний у кольорах Hyacinth Blue та Iris Purple.

Asus A14 Air (2026) Фото: Asus

OLED-дисплей Asus A14 Air має діагональ 14 дюймів, роздільну здатність 2.8K (2880 x 1800), частоту оновлення 120 Гц, співвідношення сторін 16:10, 100% охоплення колірної гами DCI-P3, пікову яскравість 600 ніт, коефіцієнт контрастності 1 000 000:1 та заводське калібрування з Delta E нижче 1.

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Asus A14 Air працює на процесорі AMD Ryzen 9 8945H з частотою в режимі Boost до 5,2 ГГц, інтегрованою відеокартою Radeon 780M та технологією Ryzen AI, що забезпечує продуктивність штучного інтелекту до 39 TOPS. Є три режими охолодження, між якими можна перемикатися залежно від робочого навантаження.

Що стосується пам’яті, є конфігурації з 16 ГБ або 32 ГБ пам'яті LPDDR5X у поєднанні з 1 ТБ PCIe 4.0 SSD. Для розширення сховища доступний додатковий слот M.2 2242.

Asus A14 Air (2026) Фото: Asus

Інші характеристики нового Asus A14 Air включають акумулятор ємністю 70 Вт·год, функцію розпізнавання обличчя через ІЧ-випромінювання для Windows Hello, шарнір, що повертається на 180 градусів, сертифікацію міцності MIL-STD-810H, Wi-Fi 6, Bluetooth, два порти USB-A, один порт USB4 з пропускною здатністю 40 Гбіт/с, один повнофункціональний порт USB-C, HDMI та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Наразі Asus A14 Air (2026) вже офіційно вийшов в Китаї. Дата глобального релізу поки невідома.

Ціна Asus A14 Air (2026) — від 6799 юанів (близько 45 048 грн).

Нагадаємо, ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 перевершив MacBook Pro за продуктивністю під час тестування.

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