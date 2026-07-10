Найкращі 15-дюймові ноутбуки 2026 року: топ 3 моделі на різний бюджет (фото)

Ноутбуки з діагоналлю дисплея 15 дюймів набирають популярності, адже вони можуть бути одночасно портативними та продуктивними. Вони також представлені в багатьох категоріях, від потужних флагманів до надійних бюджетних моделей.

За результатами тестування у список найкращих 15-дюймові ноутбуків потрапили моделі від Apple, Lenovo та Asus. Детальніше про них розповіли експерти порталу ZDNET.

Apple MacBook Air M5

Apple MacBook Air M5 Фото: zdnet.com

MacBook Air M5 лідирує у рейтингу найкращих 15-дюймових ноутбуків, зокрема завдяки чипу M5, який забезпечує фантастичну одноядерну продуктивність. Ноутбук швидкий та плавний, незалежно від того, чи працює користувач у браузері, редагує відео чи грає в ігри.

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15-дюймовий MacBook Air M5 чудово підійде для студентів та творчих людей, яким потрібен легкий ноутбук з економним зарядом батареї. Додатковими превагами також є чітка 12-мегапіксельна камера та ідеальна інтеграція з iPhone.

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Характеристики MacBook Air M5:

розмір дисплея — 15,3 дюйма;

тип дисплея — Liquid Retina;

роздільна здатність — 2880 x 1864 пікселів;

оперативна пам'ять — 16-32 ГБ;

ПЗП — 512-4 ТБ;

процесор — Apple M5;

час роботи від батареї — до 15 годин;

вага — 1,3 кг.

Lenovo LOQ 15

Lenovo LOQ 15 Фото: zdnet.com

Lenovo LOQ 15 15AHP10 оснащений процесором AMD Ryzen 7 250 та відеокартою GeForce RTX 5050, що дозволило йому отримати звання найкращою ігрового ноутбука. Попри відносно доступну ціну, цей пристрій добре показує себе як в іграх, так в повсякденних робочих завданнях.

Експерти відзначили, роздільну здатність 1080p, частоту оновлення 144 Гц, чудову клавіатуру та швидку зарядку. При цьому візуально Lenovo LOQ 15 мало нагадує ігровий ноутбук, адже він не має яскравих підсвічувань чи великого, громіздкого корпусу, притаманних геймерським моделями.

Характеристики Lenovo LOQ 15:

процесор — AMD Ryzen 5 220;

відеокарта — Nvidia GeForce RTX 5050;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

ПЗП — 512 ГБ;

дисплей — Full HD, частота оновлення 144 Гц, 300 ніт;

батарея — понад 6 годин безперервної роботи;

вага — 2,2 кг.

Asus Vivobook S 15

Asus Vivobook S 15 Фото: zdnet.com

Asus Vivobook S 15 — це найкращий бюджетний ноутбук для представників творчих професій. Він може похвалитися високоякісним 3K OLED-дисплеєм з яскравими кольорами, глибокими рівнями чорного та плавною частотою оновлення 120 Гц.

Співвідношення екрана до корпусу 89% надає екрану Asus Vivobook S 15 флагманського вигляду, а легка конструкція робить його зручним для подорожей. Експерти рекомендують цю модель для творців, які лише починають працювати та шукають доступний ноутбук.

Характеристики Asus Vivobook S 15:

процесор — Qualcomm Snapdragon X Elite;

відеокарта — Qualcomm Adreno;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

ПЗП — 1 ТБ;

Дисплей — 3K 120 Гц OLED;

час роботи від батареї — до 10,5 годин;

вага — 1,6 кг.

Нагадаємо, ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 року перевершив MacBook Pro за продуктивністю під час тестування.

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