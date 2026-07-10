Лучшие 15-дюймовые ноутбуки 2026 года: топ-3 модели на разный бюджет (фото)

Ноутбуки с диагональю экрана 15 дюймов набирают популярность, ведь они могут быть одновременно портативными и производительными. Они также представлены во многих категориях — от мощных флагманов до надежных бюджетных моделей.

По итогам тестирования в список лучших 15-дюймовых ноутбуков вошли модели от Apple, Lenovo и Asus. Подробнее о них рассказали эксперты портала ZDNET.

Apple MacBook Air M5

Apple MacBook Air M5 Фото: zdnet.com

MacBook Air M5 лидирует в рейтинге лучших 15-дюймовых ноутбуков, в частности благодаря чипу M5, который обеспечивает фантастическую одноядерную производительность. Ноутбук работает быстро и плавно, независимо от того, используется ли браузер, редактируется видео или запускаются игры.

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15-дюймовый MacBook Air M5 отлично подойдет студентам и творческим людям, которым нужен легкий ноутбук с экономичным расходом заряда батареи. Дополнительными преимуществами также являются четкая 12-мегапиксельная камера и идеальная интеграция с iPhone.

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Характеристики MacBook Air M5:

размер дисплея — 15,3 дюйма;

тип дисплея — Liquid Retina;

разрешение — 2880 x 1864 пикселей;

оперативная память — 16–32 ГБ;

ТВР — 512–4 ТБ;

процессор — Apple M5;

время работы от аккумулятора — до 15 часов;

вес — 1,3 кг.

Lenovo LOQ 15

Lenovo LOQ 15 Фото: zdnet.com

Lenovo LOQ 15 15AHP10 оснащен процессором AMD Ryzen 7 250 и видеокартой GeForce RTX 5050, что позволило ему завоевать звание лучшего игрового ноутбука. Несмотря на относительно доступную цену, это устройство хорошо показывает себя как в играх, так и в повседневных рабочих задачах.

Эксперты отметили разрешение 1080p, частоту обновления 144 Гц, отличную клавиатуру и быструю зарядку. При этом визуально Lenovo LOQ 15 мало напоминает игровой ноутбук, ведь у него нет яркой подсветки или большого, громоздкого корпуса, характерных для геймерских моделей.

Характеристики Lenovo LOQ 15:

процессор — AMD Ryzen 5 220;

видеокарта — Nvidia GeForce RTX 5050;

оперативная память — 16 ГБ;

ТВР — 512 ГБ;

дисплей — Full HD, частота обновления 144 Гц, 300 нит;

аккумулятор — более 6 часов непрерывной работы;

вес — 2,2 кг.

Asus Vivobook S 15

Asus Vivobook S 15 Фото: zdnet.com

Asus Vivobook S 15 — это лучший бюджетный ноутбук для представителей творческих профессий. Он может похвастаться высококачественным 3K OLED-дисплеем с яркими цветами, глубоким черным и плавной частотой обновления 120 Гц.

Соотношение экрана к корпусу 89 % придает экрану Asus Vivobook S 15 флагманский вид, а легкая конструкция делает его удобным для путешествий. Эксперты рекомендуют эту модель для творческих людей, которые только начинают свою карьеру и ищут доступный ноутбук.

Характеристики Asus Vivobook S 15:

процессор — Qualcomm Snapdragon X Elite;

видеокарта — Qualcomm Adreno;

оперативная память — 16 ГБ;

внутренняя память — 1 ТБ;

дисплей — 3K 120 Гц OLED;

время работы от аккумулятора — до 10,5 часов;

вес — 1,6 кг.

Напомним, что ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 года превзошел MacBook Pro по производительности в ходе тестирования.

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