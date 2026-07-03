Достойная альтернатива MacBook: эксперт посоветовал мощный ноутбук на Windows (фото)

Ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 года сочетает в себе изящный дизайн, яркий OLED-дисплей и впечатляющую производительность.

На первый взгляд новый HP OmniBook Ultra 14 может напомнить MacBook Air, однако тесты показали, что это модель уровня Pro. Возможности устройства проверил эксперт портала ZDNET Сезар Каденас.

Дизайн

OmniBook Ultra 14 весит чуть больше килограмма. В самой толстой точке его толщина составляет всего 10,7 мм, что делает его тоньше, чем MacBook Air M5. Несмотря на элегантный дизайн, его корпус из переработанного алюминия чрезвычайно прочен.

Каденас также отметил удобную клавиатуру с приятными на ощупь клавишами. Ниже расположена тактильная сенсорная панель HP. Она отзывчива, плавна и поддерживает несколько жестов рукой для более удобного управления курсором.

Відео дня

Клавиатура HP OmniBook Ultra 14 Фото: zdnet.com

OmniBook Ultra 14 доступен в трех цветах. Примечательно, что по цвету можно определить тип оборудования, на котором работает ноутбук. Например, модель Stone Blue оснащена процессором Qualcomm Snapdragon, тогда как варианты Eclipse Gray и Silk Sand получили чипсеты Intel.

Дисплей

OmniBook Ultra 14 оснащен ярким и контрастным сенсорным OLED-экраном с разрешением 3K, который охватывает всю цветовую гамму DCI-P3. Точность цветопередачи дисплея составляет Delta E < 1. Это означает, что цвета на экране очень близки к реальным, а значит, он хорошо подходит для творческих задач.

В то же время эксперт отметил, что дисплей OmniBook Ultra 14 слишком глянцевый. Если в помещении цвета передаются превосходно, то под прямыми солнечными лучами на экране появляются сильные блики.

HP OmniBook Ultra 14 на улице Фото: zdnet.com

Над экраном расположена 5-мегапиксельная камера. Она неплохо справляется с видеозвонками, однако могла бы быть лучше, учитывая остальные характеристики ноутбука.

Производительность

Каденас протестировал OmniBook Ultra 14, оснащенный процессором Snapdragon X2 Elite и 64 ГБ оперативной памяти. Ноутбук оказался невероятно быстрым и плавным, что подтверждается результатами бенчмарков.

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В тестах Geekbench 6 он превзошел такие модели, как MacBook Pro M5, Asus ExpertBook Ultra B9 и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14. Стоит учитывать, что в ходе длительных тестовых сессий OmniBook отдавал приоритет энергоэффективности и управлению температурой перед производительностью, однако в реальной жизни это практически незаметно.

Тестирование также показало, что HP OmniBook Ultra 14 способен проработать до 24 часов на одном заряде. Это один из лучших показателей автономности, с которыми эксперту приходилось сталкиваться в премиальных ноутбуках на Windows в этом году.

Выводы

HP OmniBook Ultra 14 Фото: zdnet.com

Каденас рекомендует HP OmniBook Ultra 14 опытным пользователям, которые ищут новый премиальный рабочий ноутбук на Windows. Модель на базе Snapdragon — лучший выбор для длительной автономной работы, тогда как варианты на базе Intel представлены в более бюджетных версиях.

Цена HP OmniBook Ultra 14 — от 1200 долларов за базовую конфигурацию с процессором Intel Core (около 53 407 грн).

Напомним, что эксперты назвали лучшие ноутбуки для студентов по итогам тестирования.

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