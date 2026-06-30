Лучшие ноутбуки для студентов в 2026 году: топ-5 моделей на любой бюджет (фото)

Для учебы, как правило, выбирают портативные ноутбуки с выносливым аккумулятором и легким корпусом. Кроме того, стоит учитывать конкретные задачи, которые должен выполнять компьютер, чтобы не прогадать с характеристиками.

Эксперты портала TechRadar протестировали ряд современных ноутбуков и выбрали 5 лучших моделей для студентов в 2025 году.

Apple MacBook Neo

MacBook Neo Фото: Future

MacBook Neo позиционируется как бюджетный ноутбук Apple. Его чип A18 Pro Neo без проблем справляется с повседневными студенческими задачами и многозадачностью, превосходя конкурентов по плавности работы.

В то же время стоит учитывать, что MacBook Neo не подходит для геймеров. Он также не может похвастаться дисплеем премиум-класса, поэтому представителям творческих специальностей рекомендуется рассмотреть другие варианты. Однако соотношение цены, производительности и гибкости ОС делает Neo в целом лучшим ноутбуком для студентов в 2026 году.

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Характеристики MacBook Neo:

процессор — 6-ядерный Apple A18 Pro;

видеокарта — встроенный 5-ядерный GPU;

оперативная память — 8 ГБ;

накопитель — SSD-накопитель объемом до 512 ГБ;

экран — 13-дюймовый Liquid Retina Display с разрешением 2408 x 1506.

Acer Chromebook Plus 514 (2025)

Acer Chromebook Plus 514 (2025) Фото: Future

Acer Chromebook Plus 514 (2025) — это отличный ноутбук для студентов с ограниченным бюджетом. Поскольку Chrome OS менее ресурсоемкая операционная система, чем Windows или macOS, Chromebook может бесперебойно работать даже с менее мощным процессором.

Ноутбук работает на процессоре Intel Core 100U, который превосходит слабые чипы в бюджетных Chromebook прошлых поколений. Он не может запускать новейшие игры уровня АА или обрабатывать сложное программное обеспечение для научного моделирования, однако вполне подходит для письменных задач или онлайн-исследований.

Характеристики Acer Chromebook Plus 514 (2025):

процессор — Intel Core 3 100U;

видеокарта — встроенная Intel UHD Graphics;

оперативная память — 8 ГБ LPDDR5;

накопитель — 128 ГБ UFS;

экран — 14-дюймовый WUXGA (1920 x 1200).

Chromebook HP Plus 15,6 дюймов (2025)

Chromebook HP Plus 15,6 дюймов (2025) Фото: Future

15,6-дюймовый Chromebook HP Plus (2025) отличается высоким качеством сборки и длительным временем автономной работы. В ходе тестирования он проработал более 11 часов без подзарядки.

Несмотря на доступную цену, Chromebook HP Plus (2025) обладает удивительно хорошим дисплеем и тихими вентиляторами охлаждения. Учитывая это, эксперты рекомендуют эту модель студентам, изучающим графический дизайн или видеосъемку. Однако стоит учитывать, что он не справится с ресурсоемким программным обеспечением.

Характеристики Chromebook HP Plus (2025):

процессор — Intel Core i3-N305;

видеокарта — встроенная Intel UHD Graphics;

оперативная память — 8 ГБ LPDDR5;

накопитель — 128 ГБ UFS;

экран — 15,6-дюймовый FHD (1920 x 1080), 144 Гц.

Microsoft Surface 13 (2025)

Microsoft Surface 13 (2025) Фото: Future

Преимуществами Microsoft Surface 13 (2025) являются премиальный корпус, включающий очень удобную клавиатуру и высококачественный сенсорный дисплей. Это довольно легкий ноутбук, что не мешает ему работать от аккумулятора до 17 часов без перерыва.

По соотношению производительности и стоимости Microsoft Surface 13 (2025) уступает MacBook Air, но для пользователей, предпочитающих Windows вместо macOS, это практически идеальный ноутбук.

Характеристики Microsoft Surface 13 (2025):

процессор — Qualcomm Snapdragon X Plus, 8-ядерный;

видеокарта — Qualcomm Adreno X1-45;

оперативная память — 16 ГБ LPDDR5X;

накопитель — 256 ГБ SSD;

экран — 13-дюймовый, FHD+ (1920 x 1280), 60 Гц.

Apple MacBook Air 15 дюймов (M4, 2025)

MacBook Air 15 дюймов (M4, 2025) Фото: Future

15-дюймовый MacBook Air 15 — это лучший ноутбук для творческих студентов, которые используют ресурсоемкие программы для 3D-моделирования, редактирования фото и видео и т. д. Его 10-ядерный процессор Apple M4 с легкостью обеспечивает необходимую мощность.

Тем, кому нужна максимальная производительность, авторы советуют обратить внимание на MacBook Pro. Однако для большинства пользователей возможностей MacBook Air более чем достаточно. К тому же этот ноутбук работает чрезвычайно тихо.

Характеристики Apple MacBook Air:

процессор — Apple M4 (10-ядерный);

видеокарта — встроенный 10-ядерный GPU;

оперативная память — до 32 ГБ;

накопитель — SSD M.2 PCIe до 2 ТБ;

экран — 15,3-дюймовый Liquid Retina с разрешением 2880 x 1864.

Напомним, что новый ноутбук Acer Swift Air 14 может составить достойную конкуренцию MacBook Neo и даже превзойти его.

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