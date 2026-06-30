Найкращі ноутбуки для студентів у 2026 році: топ 5 моделей на різний бюджет (фото)

Для навчання, як правило, обирають портативні ноутбуки з витривалим акумулятором та легким корпусом. Окрім того, варто враховувати конкретні задачі, які має виконувати комп’ютер, щоб не прогадати з характеристиками.

Експерти порталу TechRadar випробували низку сучасних ноутбуків та обрали 5 найкращих моделей для студентів у 2025 році.

Apple MacBook Neo

MacBook Neo Фото: Future

MacBook Neo позиціонується як бюджетний ноутбук Apple. Його чип A18 Pro Neo без проблем справляється з повсякденними студентськими задачами та багатозадачністю, перевершуючи конкурентів за плавністю роботи.

Водночас варто враховувати, що MacBook Neo не підходить для гймерів. Він також не може похвалитися преміальним дисплеєм, тож представникам творчих спеціальностей рекомендують розглянути інші варіанти. Однак баланс ціни, продуктивності та гнучкості ОС робить Neo загалом найкращим ноутбком для студентів у 2026 році.

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Характеристики MacBook Neo:

процесор — 6-ядерний Apple A18 Pro;

відеокарта — вбудований 5-ядерний GPU;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — SSD-накопичувач до 512 ГБ;

екран — 13-дюймовий Liquid Retina Display з роздільною здатністю 2408 x 1506.

Acer Chromebook Plus 514 (2025)

Acer Chromebook Plus 514 (2025) Фото: Future

Acer Chromebook Plus 514 (2025) – це чудовий ноутбук для студентів з обмеженим бюджетом. Оскільки ChromeOS менш ресурсоємна операційна система, ніж Windows або macOS, Chromebook може безперебійно працювати навіть з менш потужним процесором.

Ноутбук працює на процесорі Intel Core 100U, який випереджає слабкі чипи в бюджетних Chromebook минулих поколінь. Він не може запускати найновіші ігри рівня АА чи обробляти складне програмне забезпечення для наукового моделювання, проте цілком підходить для письмових завдань чи онлайн-досліджень.

Характеристики Acer Chromebook Plus 514 (2025):

процесор — Intel Core 3 100U;

відеокарта — вбудована Intel UHD Graphics;

оперативна пам'ять — 8 ГБ LPDDR5;

пам'ять — 128 ГБ UFS;

екран — 14-дюймовий WUXGA (1920 x 1200).

Chromebook HP Plus 15,6 дюймів (2025)

Chromebook HP Plus 15,6 дюймів (2025) Фото: Future

15,6-дюймовий Chromebook HP Plus (2025) вирізняється високою якістю збірки та тривалим часом роботи від акумулятора. В ході тестування, він пропрацював понад 11 годин без підзарядки.

Попри доступну ціну, Chromebook HP Plus (2025) має напрочуд хороший дисплей і тихі вентилятори охолодження. З огляду на це, експерти радять цю модель для студентів, які вивчають графічний дизайн чи відеозйомку. Однак варто враховувати, що він не потягне ресурсоємне програмне забезпечення.

Характеристики Chromebook HP Plus (2025):

процесор — Intel Core i3-N305;

відеокарта — вбудована Intel UHD Graphics;

оперативна пам'ять — 8 ГБ LPDDR5;

пам'ять — 128 ГБ UFS;

екран — 15,6-дюймовий FHD (1920 x 1080), 144 Гц.

Microsoft Surface 13 (2025)

Microsoft Surface 13 (2025) Фото: Future

Перевагами Microsoft Surface 13 (2025) є преміальний корпус, що включає дуже зручну клавіатуру та високоякісний сенсорний дисплей. Це досить легкий ноутбук, що не заважає йому витримувати 17 годин безперервної роботи від батареї.

За співвідношенням продуктивності до вартості Microsoft Surface 13 (2025) програє MacBook Air, але для користувачів, які віддають перевагу Windows над macOS, це практично ідеальний ноутбук.

Характеристики Microsoft Surface 13 (2025):

процесор — Qualcomm Snapdragon X Plus 8-ядерний;

відеокарта — Qualcomm Adreno X1-45;

оперативна пам'ять — 16 ГБ LPDDR5X;

пам'ять — 256 ГБ SSD;

екран — 13-дюймовий, FHD+ (1920 x 1280) 60 Гц.

Apple MacBook Air 15 дюймів (M4, 2025)

MacBook Air 15 дюймів (M4, 2025) Фото: Future

15-дюймовий MacBook Air 15 – це найкращий ноутбук для творчих студентів, які використовують ресурсоємні програми для 3D-моделювання, редагування фото та відео тощо. Його 10-ядерний процесор Apple M4 легко забезпечує необхідну потужність.

Тим, кому потрібна максимальна продуктивність, автори радять звернути увагу на MacBook Pro. Проте для більшості MacBook Air можливостей більш ніж достатньо. До того ж, цей ноутбук працює надзвичайно тихо.

Характеристики Apple MacBook Air:

процесор — Apple M4 (10-ядерний);

відеокарта — вбудований 10-ядерний GPU;

оперативна пам'ять — до 32 ГБ;

пам'ять — SSD M.2 PCIe до 2 ТБ;

екран — 15,3-дюймовий Liquid Retina з роздільною здатністю 2880 x 1864.

Нагадаємо, новий ноутбук Acer Swift Air 14 може скласти гідну конкуренцію MacBook Neo, та навіть перевершити його.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв ігрові ноутбуки Asus ROG Strix G16 (2025) та Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (2025).