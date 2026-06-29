Найкращі ігрові ноутбуки у 2026 році: експерт порівняв Asus ROG та Lenovo Legion (фото)

Лінійки ноутбуків Lenovo Legion та Asus ROG пропонують першокласні ігрові можливості, включно з флагманською продуктивністю та чудовим охолодженням.

Компаніх Asus та Lenovo мають дещо різні пріоритеті, коли йдеться про ноутбуки. Щоб зрозуміти, який ігровий ноутбук краще купити у 2026 році, експерт порталу Gizmochina порівняв моделі Asus ROG Strix G16 (2025) та Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (2025).

Продуктивність

Дисплей Asus ROG Strix G16 Фото: Asus

Як Asus ROG Strix G16, так і Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 працюють на відеокартах NVIDIA RTX 5060 з підтримкою DLSS 4. Продуктивність цих відеокарт дуже близька. Частота кадрі також має однакова на обидвох ноутбуках.

Водночас Lenovo Legion має певну перевагу завдяки чипу Intel Panther Lake. Він краще справляється з навантаженнями, які вимагають багато ресурсів процесора, таких як редагування відео та потокове передавання.

Відео дня

Дисплей

Дисплей Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 Фото: Lenovo

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 оснащений OLED-екраном PureSight, який забезпечує глибокі чорні відтінки, швидший час відгуку пікселів та яскравіші кольори, ніж IPS-панель базового Asus ROG Strix G16.

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Своєю чергою версія Strix G16, доступна у фірмових магазинах Asus, отримала исплей Nebula з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 300 Гц, який значно чіткіший та швидший, ніж дисплей Lenovo.

Загалом екран Lenovo Legion обіцяє більш насичені кольори, тоді як сильними стороною панелі Asus ROG є частота оновлення та роздільна здатність.

Охолодження

Asus ROG Strix G16 (2025) Фото: Asus

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 та Asus ROG Strix G16 використовують випарні камери, що робить їх чудовими ноутбуками для тривалої гри. Asus має невелику перевагу, оскільки застосовує рідкий метал Conductonaut Extreme до обох чипів, а не лише до процесора.

Портативність

15,3-дюймовий Legion Pro 5i Gen 10 є компактнішим за 16-дюймовий ROG Strix G16. Ба більше, Lenovo розробила легший і тонший корпус для моделей 2026 року.

Можливість модернізації

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (2025) Фото: Lenovo

Asus ROG Strix G16 та Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 легше модернізувати, ніж середньостатистичний ігровий ноутбук. У жодній з цих моделей оперативна пам’ять не припаяна до материнської плати, що дозволяє додати пам’ять за потреби.

Висновки

Як зазначає експерт, обидва ноутбуки — це хороший варіант для ігор у 2026 році. Однак Lenovo Legion 5a Gen 11 пропонує краще співвідношення ціни та якості, що у поєднані преміальним OLED-дисплеєм робить його більш вигідною покупкою.

Офіційна ціна Asus ROG Strix G16 (2025) — 1599 доларів (близько 71 763 грн).

Офіційна ціна Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (2025) — 1299 доларів (близько 58 299 грн).

Нагадаємо, раніше експерт порівняв недорогі ноутбуки MacBook Neo та Acer Swift Air 14.

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