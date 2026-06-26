Який MacBook варто купити у 2026 році: 5 найкращих ноутбуків Apple на різний бюджет (фото)

Apple сьогодні випускає одні з найкращих ноутбуків на ринку. Станом на 2026 рік компанія пропонує лінійки MacBook Air та MacBook Pro, а також новий бюджетний MacBook Neo,

Експерт поталу Tom's Guide Джейсон Інгленд порадив найкращих 5 моделей MacBook, спираючись на результати тестування кожного з них.

Apple MacBook Air M5 13 дюймів

13-дюймий Apple MacBook Air M5 Фото: tomsguide.com

13-дюймовий MacBook Air M5 є ідеальним варіантом для більшості людей. Він пропонує флагманську продуктивність, понад 15 годин роботи від акумулятора, підключення Wi-Fi 7 та покращену базову пам'ять на 512 ГБ.

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Як зазначає експерт, у тестах MacBook Air M5 лідирує як за одноядерною, так і за багатоядерною продуктивністю. Це означає, що він чудово справляється з багатозадачністю. Водночас варто враховувати, що Air M5 отримав відносно незначні оновлення порівняно з M4. По суті це той самий ноутбук, тільки з підвищеною продуктивністю.

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Характеристики:

дисплей — 13,6 дюймів, 2560 x 1664, Liquid Retina, 60 Гц;

процесор -Apple M5 10-ядерний;

графічний процесор — 8-ядерний або 10-ядерний;

оперативна пам'ять — від 16 ГБ до 32 ГБ;

пам'ять — SSD від 512 ГБ до 2 ТБ;

вага — 1,2 кг.

Apple MacBook Neo

Apple MacBook Neo Фото: tomsguide.com

Apple позиціонує MacBook Neo як бюджетний ноутбук для навчання та повсякденного користування. Він працює на чипі A18 Pro, створеному для iPhone 16 Pro та перевершує за продуктивністю більшість ноутбуків на Windows з аналогічним цінником. Тест акумулятора показав 13 годин 28 хвилин без підзарядки.

Водночас варто враховувати, що заради зниження ціни Apple довелося піти на деякі компроміси. До недоліків MacBook Neo відносять відсутність підсвічування клавіатури, обмежену кількість портів та лише 8 ГБ оперативної пам’яті.

Характеристики:

дисплей — 13 дюймів, 2408 x 1506, Liquid Retina,60 Гц;

процесор — Apple A18 Pro 6 ядер;

графічний процесор — 5-ядерний;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 256-512 ГБ;

вага — 1,2 кг.

Apple MacBook Pro M5 14 дюймів

14-дюймовий Apple MacBook Pro M5 Фото: tomsguide.com

MacBook Pro M5 підійде для творчих людей, а також для користувачів, які шукають продуктивність, вищу, ніж у MacBook Air. На думку експерта, Pro M5 пропонує ідеальне поєднання портативності, продуктивності та витривалості батареї.

Процесор Apple M5 робить MacBook Pro M5 помітно продуктивнішим порівняно з попередником та конкурентами на базі Windows. Під час тестування Pro M5 пропрацював 18 годин і 14 хвилин без підзарядки.Ще однією перевагою є яскравий дисплей, який добре протистоїть відблискам, що важливо для роботи на вулиці або біля вікна

Характеристики:

дисплей — 14,2 дюйма, 3024 x 1964, Liquid Retina XDR, 120 Гц;

процесор — Apple M5 10-ядерний;

графічний процесор — 10-ядерний;

оперативна пам'ять — від 16 ГБ до 32 ГБ;

об'єм пам'яті — від 1 до 4 ТБ;

вага — 1,5 кг.

Apple MacBook Air M5 15 дюймів

15-дюймовий Apple MacBook Air M5 Фото: tomsguide.com

Експерт радить 15-дюймовий MacBook Air M5 тим, хто має помірні вимоги до продуктивності, проте хоче ноутбук з великим екраном. Цей ноутбук забезпечує таку ж продуктивність, як і його 13-дюймова версія, зберігає ту ж товщину, але має більший акумулятор.

Тести показали, що MacBook Air M5 з діагоналлю дисплея 15 дюймів здатен протриматись 15 годин і 30 хвилин без підзарядки. Однак відсутність вентилятора означає менш стабільну продуктивність при тривалих навантаженнях.

Характеристики:

дисплей — 15,3 дюйма, 2880 x 1864, Liquid Retina, 60 Гц;

процесор — Apple M5 10-ядерний;

графічний процесор — 8-ядерний або 10-ядерний;

оперативна пам'ять — від 16 ГБ до 32 ГБ;

об'єм пам'яті — від 512 ГБ до 2 ТБ;

вага — 1,5 кг.

Apple MacBook Pro M5 Pro 16 дюймів

16-дюймовий MacBook Pro M5 Pro Фото: tomsguide.com

MacBook Pro M5 Pro виводить ноутбуки на новий рівень продуктивності, а також забезпечує неймовірно тривалий час автономності. Він створений для творців та досвідчених користувачів, які шукають потужний портативний ноутбук.

Тести показали, що 16-дюймовий MacBook Pro M5 Pro витримує понад 21 годину роботи від акумулятора. За результатами бенчмарків він значно випереджає своїх конкурентів. У поєднанні з великим дисплеєм це робить його ідеальним для редагування відео та інших творчих задач.

Характеристики:

дисплей — 16,2 дюйма, 3456 x 2234, Liquid Retina XDR, 120 Гц;

процесор — M5 Pro 18-ядерний;

графічний процесор — 20-ядерний;

оперативна пам'ять — від 24 ГБ до 64 ГБ;

об'єм пам'яті — від 1 до 4 ТБ;

вага — 2,1 кг.

Нагадаємо, бюджетний ноутбук HP OmniBook 3 може скласти гідну конкуренцію MacBook Neo.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв MacBook Neo з Acer Swift Air 14 за низкою критеріїв.