Какой MacBook стоит купить в 2026 году: 5 лучших ноутбуков Apple на любой бюджет (фото)

Сегодня Apple выпускает одни из лучших ноутбуков на рынке. По состоянию на 2026 год компания предлагает линейки MacBook Air и MacBook Pro, а также новый бюджетный MacBook Neo,

Эксперт портала Tom's Guide Джейсон Ингленд назвал 5 лучших моделей MacBook, основываясь на результатах тестирования каждой из них.

Apple MacBook Air M5 13 дюймов

13-дюймовый Apple MacBook Air M5 Фото: tomsguide.com

13-дюймовый MacBook Air M5 — идеальный вариант для большинства пользователей. Он отличается флагманской производительностью, автономной работой более 15 часов, поддержкой Wi-Fi 7 и увеличенным объемом встроенной памяти до 512 ГБ.

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Как отмечает эксперт, в тестах MacBook Air M5 лидирует как по одноядерной, так и по многоядерной производительности. Это означает, что он отлично справляется с многозадачностью. В то же время стоит учитывать, что Air M5 получил относительно незначительные обновления по сравнению с M4. По сути, это тот же ноутбук, только с повышенной производительностью.

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Характеристики:

дисплей — 13,6 дюйма, 2560 x 1664, Liquid Retina, 60 Гц;

процессор — Apple M5, 10-ядерный;

графический процессор — 8-ядерный или 10-ядерный;

оперативная память — от 16 ГБ до 32 ГБ;

накопитель — SSD от 512 ГБ до 2 ТБ;

вес — 1,2 кг.

Apple MacBook Neo

Apple MacBook Neo Фото: tomsguide.com

Apple позиционирует MacBook Neo как бюджетный ноутбук для учебы и повседневного использования. Он работает на чипе A18 Pro, разработанном для iPhone 16 Pro, и превосходит по производительности большинство ноутбуков на Windows в аналогичном ценовом диапазоне. Тест аккумулятора показал 13 часов 28 минут без подзарядки.

В то же время стоит учитывать, что ради снижения цены Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы. К недостаткам MacBook Neo относят отсутствие подсветки клавиатуры, ограниченное количество портов и всего 8 ГБ оперативной памяти.

Характеристики:

дисплей — 13 дюймов, 2408 x 1506, Liquid Retina, 60 Гц;

процессор — Apple A18 Pro, 6 ядер;

графический процессор — 5-ядерный;

оперативная память — 8 ГБ;

внутренняя память — 256–512 ГБ;

вес — 1,2 кг.

Apple MacBook Pro M5 14 дюймов

14-дюймовый Apple MacBook Pro M5 Фото: tomsguide.com

MacBook Pro M5 подойдет творческим людям, а также пользователям, которым нужна производительность выше, чем у MacBook Air. По мнению эксперта, Pro M5 представляет собой идеальное сочетание портативности, производительности и автономности.

Процессор Apple M5 делает MacBook Pro M5 заметно более производительным по сравнению с предшественником и конкурентами на базе Windows. Во время тестирования Pro M5 проработал 18 часов и 14 минут без подзарядки. Еще одним преимуществом является яркий дисплей, который хорошо противостоит бликам, что важно для работы на улице или у окна

Характеристики:

дисплей — 14,2 дюйма, 3024 x 1964, Liquid Retina XDR, 120 Гц;

процессор — Apple M5, 10-ядерный;

графический процессор — 10-ядерный;

оперативная память — от 16 ГБ до 32 ГБ;

объём памяти — от 1 до 4 ТБ;

вес — 1,5 кг.

Apple MacBook Air M5 15 дюймов

15-дюймовый Apple MacBook Air M5 Фото: tomsguide.com

Эксперт рекомендует 15-дюймовый MacBook Air M5 тем, у кого умеренные требования к производительности, но кто хочет ноутбук с большим экраном. Этот ноутбук обеспечивает такую же производительность, как и его 13-дюймовая версия, имеет ту же толщину, но оснащён более ёмким аккумулятором.

Тесты показали, что MacBook Air M5 с диагональю дисплея 15 дюймов способен проработать 15 часов и 30 минут без подзарядки. Однако отсутствие вентилятора означает менее стабильную производительность при длительных нагрузках.

Характеристики:

дисплей — 15,3 дюйма, 2880 x 1864, Liquid Retina, 60 Гц;

процессор — Apple M5, 10-ядерный;

графический процессор — 8-ядерный или 10-ядерный;

оперативная память — от 16 ГБ до 32 ГБ;

объём памяти — от 512 ГБ до 2 ТБ;

вес — 1,5 кг.

Apple MacBook Pro M5 Pro 16 дюймов

16-дюймовый MacBook Pro с процессором M5 Pro Фото: tomsguide.com

MacBook Pro M5 Pro выводит ноутбуки на новый уровень производительности, а также обеспечивает невероятно длительное время автономной работы. Он создан для творческих людей и опытных пользователей, которые ищут мощный портативный ноутбук.

Тесты показали, что 16-дюймовый MacBook Pro M5 Pro обеспечивает более 21 часа автономной работы. По результатам бенчмарков он значительно опережает своих конкурентов. В сочетании с большим дисплеем это делает его идеальным для редактирования видео и других творческих задач.

Характеристики:

дисплей — 16,2 дюйма, 3456 x 2234, Liquid Retina XDR, 120 Гц;

процессор — M5 Pro, 18-ядерный;

графический процессор — 20-ядерный;

оперативная память — от 24 ГБ до 64 ГБ;

объём памяти — от 1 до 4 ТБ;

вес — 2,1 кг.

Напомним, что бюджетный ноутбук HP OmniBook 3 может составить достойную конкуренцию MacBook Neo.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил MacBook Neo с Acer Swift Air 14 по ряду критериев.