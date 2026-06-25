Какой бюджетный ноутбук купить: эксперт сравнил MacBook Neo с Acer Swift Air 14 (фото)

Новый ноутбук Acer Swift Air 14 может составить достойную конкуренцию MacBook Neo и даже превзойти его по ряду характеристик.

Обозреватель в сфере техники Кайл Кучарски сравнил Acer Swift Air 14 и MacBook Neo, отметив их сильные и слабые стороны. Своими выводами эксперт поделился в статье для ZDNET.

Аккумулятор

Acer Swift Air 14 Фото: Acer

Swift Air 14 оснащён аккумулятором большей ёмкости — 70 Вт·ч, тогда как ёмкость аккумулятора MacBook Neo составляет всего 36,5 Вт·ч. В ходе тестирования Acer обеспечил до 19 часов воспроизведения видео. Отчасти это стало возможным благодаря процессору Intel Core 7, созданному для тонких и лёгких ноутбуков.

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Хотя аккумулятор MacBook Neo на бумаге выглядит более эффективным, Swift Air 14 предоставляет больше свободы действий пользователям, которые умеют грамотно управлять зарядом батареи. Что касается зарядки, ноутбук Acer заряжается до 50 % всего за 30 минут.

Відео дня

Победитель — Acer Swift Air 14.

Дисплей

MacBook Neo Фото: tomsguide.com

Дисплей MacBook Neo отличается яркостью 500 нит, разрешением 2408 x 1506, частотой обновления 60 Гц и технологией Apple Liquid Retina, обеспечивающей яркое и четкое изображение. Преимуществами Acer являются большая диагональ и более высокая частота обновления 120 Гц, однако его экран менее яркий (350 нит) и имеет разрешение всего 1920 x 1200.

Победитель — MacBook Neo.

Порты

Acer Swift Air 14 Фото: Acer

Acer Swift Air 14 оснащён двумя портами USB-C Thunderbolt 4, портом USB-A и 3,5-мм аудиоразъёмом. В свою очередь, MacBook Neo имеет только два порта USB-C и разъём для наушников.

Победитель — Acer Swift Air 14.

Камера

MacBook Neo Фото: zdnet.com

MacBook Neo получил бесспорно лучшую камеру FaceTime HD 1080p для видеозвонков в FaceTime, Zoom, Teams или Google Meet. Камера FHD на Acer Swift Air 14 уступает как по качеству изображения, так и по интеграции со смартфоном.

Победитель — MacBook Neo.

Выбор эксперта

Acer Swift Air 14 предлагает больше вариантов хранилища и оперативной памяти, более мощный аккумулятор и лучший набор портов. Несмотря на это, Кучарски отдаёт предпочтение MacBook Neo.

Хотя у MacBook Neo есть недостатки в виде отсутствия подсветки клавиатуры и небольшого количества портов, он компенсирует их очень хорошим трекпадом, производительностью, превосходным дисплеем, камерой и возможностью интеграции с другими устройствами Apple.

Напомним, что эксперт назвал ключевые отличия между ноутбуками Dell и HP.

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