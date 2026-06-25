Який бюджетний ноутбук купити: експерт порівняв MacBook Neo з Acer Swift Air 14 (фото)

Новий ноутбук Acer Swift Air 14 може скласти гідну конкуренцію MacBook Neo та навіть перевершити його за низкою характеристик.

Оглядач техніки Кайл Кучарски порівняв Acer Swift Air 14 та MacBook Neo, вказавши на їхні сильні та слабкі сторони. Своїми висновками експерт поділився у статті для ZDNET.

Акумулятор

Acer Swift Air 14 Фото: Acer

Swift Air 14 має більший акумулятор на 70 Вт·год, тоді як ємність батареї MacBook Neo складає лише 36,5 Вт·год. В ході тестування Acer забезпечив до 19 годин відтворення відео. Частково це стало можливим завдяки процесору Intel Core 7, створеному для тонких і легких ноутбуків.

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Хоча акумулятор MacBook Neo ефективніший на папері, Swift Air 14 пропонує більше простору для маневру користувачам, які добре керують зарядом батареї. Що стосується зарядки, ноутбук Acer досягає 50% всього за 30 хвилин.

Відео дня

Переможець — Acer Swift Air 14.

Дисплей

MacBook Neo Фото: tomsguide.com

Дисплей MacBook Neo пропонує яскравість 500 ніт, роздільну здатність 2408 x 1506, частоту оновлення 60 Гц та технологію Apple Liquid Retina для яскравого та чіткого зображення. Превагами Acer є більша діагональ та швидша частота оновлення 120 Гц, однак його екран менш яскравий (350 ніт) та має роздільну здатність лише 1920 x 1200.

Переможець — MacBook Neo.

Порти

Acer Swift Air 14 Фото: Acer

Acer Swift Air 14 оснащений двома портами USB-C Thunderbolt 4, портом USB-A та 3,5-мм аудіороз'ємом. Своєю чергою MacBook Neo має лише два порти USB-C та роз'єм для навушників.

Переможець — Acer Swift Air 14.

Камера

MacBook Neo Фото: zdnet.com

MacBook Neo отримав беззаперечно кращу камеру FaceTime HD 1080p для відеодзвінків у FaceTime, Zoom, Teams або Google Meet. Камера FHD на Acer Swift Air 14 поступається, як за якістю зображеня, так і за інтеграцією зі смартфоном.

Переможець — MacBook Neo.

Вибір експерта

Acer Swift Air 14 пропонує більше варіантів сховища та оперативної пам'яті, потужніший акумулятор та кращий набір портів. Попри це, Кучарски віддає перевагу MacBook Neo.

Хоча у MacBook Neo є недоліки у вигляді відсутності підсвічування клавіатури та малої кількості портів, він компенсує їх, дуже хорошим трекпадом, продуктивністю, чудовим дисплеєм, камерою та можливістю інтеграції з іншими пристроями Apple.

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