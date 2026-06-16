Який ноутбук на Windows купити у 2026 році: експерт порівняв Dell та HP (фото)

Компанії Dell та HP пропонують однаково широкий асортимент ноутбуків на різний бюджет, проте ці бренди мають дещо різний підхід до своїх пристроїв.

Якщо Lenovo акцентує увагу на широкому виборі опцій, то Dell частіше пропонує ноутбуки, адаптовані до конкретних способів використання та робочих процесів. Оглядач техніки Сезар Каденас протестував десятки ноутбуків обох брендів та виділив їхні ключові відмінності у статті для ZDNET.

В чому переваги ноутбуків HP

Ноутбук HP Фото: zdnet.com

Загалом HP має кращий вибір надійних ноутбуків "2-в-1". Вони, як правило, мають більш преміальний вигляд, кращі дисплеї, зручніші клавіатури та довговічніші акумулятори.

Як приклад експерт наводить ноутбук "2-в-1" HP Spectre x360 з надзвичайно міцною конструкцією та яскравим дисплеєм. Хоча ця модель вже не доступна, вона встановила високу планку для новіших ноутбуків HP.

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Ще однією перевагою HP є ширший асортимент бюджетних ноутбуків. Ці пристрої не можна назвати потужними, але вони чудово справляються з повсякденними задачами. Автор радить їх для студентів, офісних працівників та всіх, хто шукає надійний, але недорогий ПК.

На думку Каденаса, HP також випускає чудові ноутбуки для подорожей. Наприклад, OmniBook 7 Aero має діагональ всього 13,3 дюйма, важить менше кілограма та має досить міцний корпус, що робить його зручним для транспортування. Своєю чергою OmniBook 5 2025 року пропонує вражаючий час автономної роботи — понад 24 години без підзарядки.

Чим кращі ноутбуки Dell

Ноутбук Dell Фото: zdnet.com

Бренд Dell виривається вперед, коли йдеться про ігрові ноутбуки. Моделі Alienware від Dell та Omen від HP оснащені найновішими процесорами та відеокартами, однак Alienware пропонують надійнішу систему охолодження, забезпечуючи стабільно високу продуктивність під час тривалих ігрових сесій.

Наприклад, Alienware 18 Area-51 має чотири вентилятори, які спрямовані на певні ділянки ноутбука, та сім мідних теплових трубок, що працюють разом, щоб відводити тепло через шість вентиляційних отворів. За словами Каденаса, цей ноутбук ніколи не нагрівається навіть під час запуску ігор на максимальних налаштуваннях графіки.

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Попри те, що HP випускає кращі бюджетні варіанти в нижчому ціновому діапазоні, ноутбуки Dell мають краще загальне співвідношення ціни та якості. Dell пропонує потужніше обладнання за ту ж ціну, що робить її ноутбуки кращою довгостроковою інвестицією.

Експерт також наголосив, що ноутбуки Dell краще підходять для конкретних робочих задач. Наприклад, Dell має лінійку ноутбуків, які добре справляються з ресурсоємними завданнями, як от 3D-моделювання чи інженерні програми.

Вибір експерта

У підсумку Каденас зазначив, що обидві компанії випускають надійні ноутбуки, однак якби йому довелося обрати лише один бренд, це був би Dell. Свій вибір він пояснює тим, що ноутбуки Dell пропонують більший обсяг оперативної пам'яті, вищу загальну продуктивність, яскравіші дисплеї та, ймовірно, прослужать довше.

Однак варто враховувати, що ПК Dell не найдешевші, а також не можуть похвалитися надто довговічними акумуляторами. Тож користувачам, які шукають портативність, нижчу ціну та тривалий час роботи від батареї, варто звернути увагу на ноутбуки HP.

Нагадаємо, ноутбук Lenovo Yoga Slim 7x може легко конкурувати з MacBook Air за низкою характеристик.

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