Недорогий ноутбук на Windows перевершить MacBook Neo: чим порадує новинка від Acer

Компанія Acer готується випустити новий бюджетний ноутбук Aspire Go 15 (2026), який складе конкуренцію MacBook Neo від Apple.

Acer Aspire Go 15 стане першим ноутбуком компанії на базі процесора Qualcomm Snapdragon C. Очікується, що він пропонуватиме 512 ГБ SSD та 8 ГБ оперативної пам'яті за ціною початкового рівня, пише Tom's Hardware.

Як зазначають у виданні, доступність та якість дизайну MacBook Neo суттєво вплинули на виробників ноутбуків, тож на ринку стрімко почали з’являтися аналоги на Windows. Одним з таких аналогів стане Acer Aspire Go 15.

Aspire Go 15 матиме вдвічі більше пам’яті, ніж базова версія MacBook Neo. Окрім того, Aspire Go 15 отримає два повнофункціональних порти USB Type-C та порт HDMI, тоді як MacBook Neo має лише да порти USB-C та роз’єм 3,5 мм для навушників.

Acer збирається оснастити Aspire Go 15 дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1080 (16:9), вебкамерою 1080p та акумулятором ємністю 53 Вт·год. Працюватиме ноутбук під управлінням Windows 11 Home.

Дата виходу, ціна та більш детальні характеристики Aspire Go 15 поки не розкриваються. Qualcomm лише наголосила, що пристрої, оснащені процесором Snapdragon C, коштуватимуть від 300 доларів і вище. Для порівняння, стартова ціна MacBook Neo складає 599 доларів.

