Кращий ноутбук для більшості людей: експерт порівняв моделі від Acer та Asus (фото)

Acer та Asus є одними з провідних виробників ноутбуків, проте ці два бренди орієнтуються на дещо різні цільові аудиторії.

Ноутбуки Asus, як правило, роблять ставку на преміальний досвід з яскравими OLED-екранам та сміливим дизайном, тоді як Acer більше зосереджені на практичності та доступних цінах. Детальніше про особливості Acer та Asus розповів експерт порталу ZDNET Сезар Каденас.

Кому краще купити ноутбук Acer

Acer Swift Edge 14 Фото: zdnet.com

Компанія Acer пропонує нижчі ціни, ніж конкуренти, водночас забезпечуючи надійну продуктивність та апаратне забезпечення. На думку експерта, такі моделі, як Acer Aspire Go 15 та Aspire Vero Green мають ідеальне співвідношення ціни та функціоналу.

Ноутбуки Acer нерідко оснащені найновішими процесорами Intel Core Ultra та AMD Ryzen, що забезпечує швидку роботу навіть в режимі багатозадачності. Це особливо важливо, коли йдеться про ігрові моделі, як от Acer Nitro V 15.

Ще однією перевагою Acer є практичний дизайн. Компанія віддає перевагу мінімалізму та стриманості, тож її ноутбуки добре вписуються в офісне та освітнє середовище.

Кому краще підійде ноутбук Asus

Asus Zenbook Duo (2026) Фото: zdnet.com

Бренд Asus може похвалитися одними з найкращих дисплеїв для ноутбуків на ринку. Багато моделей отримали OLED-екрани та фірмову технологією Asus Lumina, що забезпечує яскраве зображення з глибокою контрастністю та точними кольорами.

Ноутбук Asus буде хорошим вибором для творців контенту. Окрім чудового дисплея, деякі моделі навіть мають функції, спеціально розроблені для кріейторів. Наприклад, на трекпаді ProArt P16 є невелике коліщатко DialPad, яке можна налаштувати для певних дій, таких як зміна розміру пензля у Photoshop або прокручування часової шкали відео в Adobe Premiere.

Asus має кілька моделей, спеціально розроблених для творчих навантажень. Вони часто поєднують потужні процесори з дискретними відеокартами Nvidia RTX для рендерингу відео високої роздільної здатності або 3D-моделювання.

На додачу до цього, Asus часто експериментує з дизайном. Наприклад, в асортименті компанії є ноутбуки з нетрадиційними форм-факторами, зокрема із Zenbook Duo, який включає два повнорозмірні екрани.

Вибір експерта

Ноутбук Acer є кращим вибором для людей, які хочуть мати більш практичний комп'ютер, тоді як Asus має більше сенсу для користувачів, які щукають більш потужний пристрій з кращим обладнанням.

Каденас зазначив, що понад усе цінує практичність, тож віддає перевагу бренду Acer. Ноутбуки Acer доступні, лаконічні та пропонують надійне обладнання. Acer також пропонує ширший вибір у сегменті ноутбуків нижчого та середнього класу, що важливо для людей з обмеженим бюджетом.

