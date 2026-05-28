Лучший ноутбук для большинства людей: эксперт сравнил модели от Acer и Asus (фото)

Acer и Asus являются одними из ведущих производителей ноутбуков, однако эти два бренда ориентируются на несколько разные целевые аудитории.

Ноутбуки Asus, как правило, делают ставку на премиальный опыт с яркими OLED-экранам и смелым дизайном, тогда как Acer больше сосредоточены на практичности и доступных ценах. Подробнее об особенностях Acer и Asus рассказал эксперт портала ZDNET Сезар Каденас.

Кому лучше купить ноутбук Acer

Acer Swift Edge 14 Фото: zdnet.com

Компания Acer предлагает более низкие цены, чем конкуренты, одновременно обеспечивая надежную производительность и аппаратное обеспечение. По мнению эксперта, такие модели, как Acer Aspire Go 15 и Aspire Vero Green имеют идеальное соотношение цены и функционала.

Ноутбуки Acer нередко оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen, что обеспечивает быструю работу даже в режиме многозадачности. Это особенно важно, когда речь идет об игровых моделях, таких как Acer Nitro V 15.

Еще одним преимуществом Acer является практичный дизайн. Компания отдает предпочтение минимализму и сдержанности, поэтому ее ноутбуки хорошо вписываются в офисную и образовательную среду.

Кому лучше подойдет ноутбук Asus

Asus Zenbook Duo (2026) Фото: zdnet.com

Бренд Asus может похвастаться одними из лучших дисплеев для ноутбуков на рынке. Многие модели получили OLED-экраны и фирменную технологию Asus Lumina, обеспечивающую яркое изображение с глубокой контрастностью и точными цветами.

Ноутбук Asus будет хорошим выбором для создателей контента. Кроме великолепного дисплея, некоторые модели даже имеют функции, специально разработанные для криэйторов. Например, на трекпаде ProArt P16 есть небольшое колесико DialPad, которое можно настроить для определенных действий, таких как изменение размера кисти в Photoshop или прокрутка временной шкалы видео в Adobe Premiere.

Asus имеет несколько моделей, специально разработанных для творческих нагрузок. Они часто сочетают мощные процессоры с дискретными видеокартами Nvidia RTX для рендеринга видео высокого разрешения или 3D-моделирования.

В дополнение к этому, Asus часто экспериментирует с дизайном. Например, в ассортименте компании есть ноутбуки с нетрадиционными форм-факторами, в частности с Zenbook Duo, который включает два полноразмерных экрана.

Выбор эксперта

Ноутбук Acer является лучшим выбором для людей, которые хотят иметь более практичный компьютер, тогда как Asus имеет больше смысла для пользователей, которые ищут более мощное устройство с лучшим оборудованием.

Каденас отметил, что больше всего ценит практичность, поэтому отдает предпочтение бренду Acer. Ноутбуки Acer доступны, лаконичны и предлагают надежное оборудование. Acer также предлагает широкий выбор в сегменте ноутбуков низшего и среднего класса, что важно для людей с ограниченным бюджетом.

