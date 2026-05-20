Лучшие бюджетные ноутбуки 2026 года: топ 7 моделей по результатам тестов (фото)

В 2026 году Apple выпустила MacBook Neo, установив новый стандарт в бюджетном сегменте. Недорогие ноутбуки с хорошим соотношением цены и качества также предлагают такие компании, как Acer, Lenovo и Asus.

Эксперт портала Tom's Guide Дарраг Мерфи испытал ряд популярных бюджетных ноутбуков и выбрал 7 лучших моделей в 2026 году.

Apple MacBook Neo

MacBook Neo

MacBook Neo имеет достаточную производительность, чтобы справляться с повседневными задачами и даже некоторыми играми. Все это благодаря чипу A18 Pro, который фактически может конкурировать с более дорогими Apple M1 и M2.

Бюджетный ноутбук Apple имеет полностью алюминиевый корпус и поставляется в нескольких цветах. Эксперт также отметил яркий 13-дюймовый дисплей и более 13 часов работы от аккумулятора. В то же время MacBook Neo не имеет подсветки клавиатуры, предлагает только 8 ГБ оперативной памяти и мало порталов.

Характеристики MacBook Neo:

дисплей — 13 дюймов (2408 x 1506) Liquid Retina;

процессор — 6-ядерный A18 Pro;

графический процессор — 5-ядерный A18 Pro;

оперативная память — 8 ГБ;

память — 256-512 ГБ;

вес — 1,2 кг;

протестированное время работы от батареи — 13 ч 28 мин.

Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x — это надежный ноутбук для выполнения базовых задач, таких как скроллинг просмотр веб-страниц и обработка текстов. По словам Мерфи, сегодня трудно найти такой уровень производительности, качества сборки и времени автономной работы в ноутбуке бюджетного сегмента.

IdeaPad Slim 3x также предлагает удобную клавиатуру и длительное время работы от аккумулятора. Во время тестирования ноутбук проработал 16 часов 29 минут, превзойдя немало ноутбуков с лучшим временем автономной работы. Однако 15,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей не слишком яркий, а динамики не очень громкие.

дисплей — 15,3-дюймовый (1920 x 1200) сенсорный IPS с частотой обновления 60 Гц;

процессор — Qualcomm Snapdragon X 8-ядерный (X1-26-100);

графический процессор — интегрированная графика Qualcomm Adreno;

оперативная память — 16 ГБ LPDDR5;

память — 256 ГБ;

вес — 1,5 кг;

протестированное время работы от батареи — 16 ч 29 мин.

Asus Chromebook CX15

Asus Chromebook CX15

Asus Chromebook CX15 будет идеальным выходом для студентов, детей или семей, которые ищут простой ноутбук для просмотра веб-страниц, проверки электронной почты, изучения документов онлайн и просмотра шоу.

Этот недорогой Chromebook имеет 15,6-дюймовый дисплей FHD (1920 x 1080) с соотношением сторон 16:9, который обеспечивает превосходное качество изображения. При этом стоит учитывать, что CX15 не может похвастаться высокой производительностью и имеет мало портов.

Характеристики Asus Chromebook CX15;

дисплей — 15,6-дюймовый FHD (1920 x 1080) ЖК;

процессор — Intel Celeron N4500;

графический процессор — Intel UHD Graphics;

оперативная память — до 8 ГБ;

память — до 128 ГБ eMMC;

вес — 1,6 кг;

проверенное время работы от батареи — 7 ч 26 мин.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15 хорошо подойдет для классической офисной работы и просмотра фильмов. По словам эксперта, этот ноутбук предлагает лучшее соотношение автономности, количества портов и дизайна клавиатуры.

Набор портов USB-A, USB-C и HDMI позволяет легко подключаться к любой системе, а на клавиатуре Aspire Go 15 клавиатуре удобно печатать часами. Ноутбук также предлагает 10 часов автономной работы. Слабым местом данной модели является производительность.

Характеристики Acer Aspire Go 15:

дисплей — 15,6-дюймовый (1920x1080) 60 Гц ЖК;

процессор — Intel Core i3-N305;

графический процессор — Intel UHD Graphics;

оперативная память — 8 ГБ LPDDR5;

память — 128 ГБ UFS;

вес — 1,7 кг;

проверенное время работы от батареи — 10 ч 15 мин.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Одним из преимуществ Lenovo IdeaPad Slim 5x является процессор Snapdragon X2 Plus, который является быстрым и эффективным для всех видов базовых рабочих задач. Тесты аккумулятора показали 15 часов 24 минут автономной работы, а сенсорный ЖК-экран быстро реагирует, обеспечивает высокую детализацию и яркие цвета.

В то же время Мерфи предупреждает, что несмотря на неплохую производительность, не стоит ожидать от IdeaPad Slim 5x быстрого редактирования видео или поддержки новейших игр в Steam. Динамики также звучат не лучшим образом, но это можно исправить с помощью наушников.

Характеристики Lenovo IdeaPad Slim 5x:

дисплей — 15-дюймовый сенсорный ЖК FHD (1920x1200);

процессор — Qualcomm Snapdragon X2 Plus;

графический процессор — интегрированная графика Qualcomm Ardeno X2-45;

оперативная память — 16 ГБ;

память — 512 ГБ;

вес — 1,4 кг;

протестированное время работы от батареи — 15 ч 24 мин.

Acer Nitro V 15 (2024)

Acer Nitro V 15 (2024)

Ноутбук Acer Nitro V 15 (2024) является лучшим бюджетным вариантом для геймеров благодаря дисплею с частотой обновления 144 Гц и стабильной игровой производительности. Эксперт похвалил стильный дизайн и плавное изображение.

Acer Nitro V 15 оснащен процессором Intel Core i5 13-го поколения и видеокартой RTX 3050, который прекрасно подходит для менее требовательных игр. Однако стоит учитывать, что он довольно шумный и имеет малый объем памяти.

Характеристики Acer Nitro V 15 (2024):

дисплей — 15,6-дюймовый FHD (1980 x 1080) IPS, 16:9, 144 Гц;

процессор — Intel Core i5-13420H;

видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050;

оперативная память — 8 ГБ DDR5;

память — 512 ГБ;

вес — 2 кг;

проверенное время работы от батареи — 5 ч 41 мин.

Chromebook Lenovo Plus 14

Chromebook Lenovo Plus 14

Эксперт советует Lenovo Chromebook Plus 14 для опытных пользователей экосистемы Google, которые не хотят идти на компромиссы относительно аппаратного обеспечения. Эта модель получила высококачественный OLED-дисплей, алюминиевый корпус и качественную клавиатуру.

Чип MediaTek Kompanio Ultra 910 в сочетании со щедрыми 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу Chromebook Plus 14, а аккумулятор выдерживает более 13 часов автономной работы.

Характеристики Chromebook Lenovo Plus 14:

дисплей — 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920x1200;

процессор — MediaTek Kompanio Ultra 910;

видеокарта — Arm Immortalis-G925;

оперативная память — 16 ГБ;

память — 256 ГБ UFS;

вес — 1,1 кг;

протестированное время работы от батареи — 13 ч 19 мин.

