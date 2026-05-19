Новый конкурент для MacBook Neo: Lenovo представила серию недорогих ноутбуков (фото)

Компания Lenovo анонсировала ноутбуки Lecoo Air 13, Lecoo Air 14 и Lecoo Air 15, оснащенные процессорами Intel Wildcat Lake.

Ожидается, что Lenovo Lecoo Air 13, Air 14 и Air 15 смогут конкурировать с MacBook Neo от Apple по доступной цене. Детали о новых ноутбуках Lenovo раскрыла на Weibo.

Lecoo Air 13 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет матовое антибликовое покрытие, 100% покрытие sRGB и яркость 400 нит, несколько уступая MacBook Neo.

Lecoo Air 13 Фото: Lenovo

Работает Lecoo Air 13 на базе процессора Intel Core 5 320 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти PCIe 4.0. Толщина ноутбука составляет 14,3 мм. Lenovo утверждает, что он обеспечивает стабильную производительность с потреблением энергии около 24 Вт.

Відео дня

Lecoo Air 15 имеет подобные характеристики, за исключением диагонали дисплея 15,3 дюйма, разрешения 1920x1200 пикселей и толщины 15,6 мм. Он также обещает стабильную производительность с потреблением энергии около 27 Вт.

Модель Lecoo Air 14 является самой слабой из трех, поскольку работает на менее мощном процессоре Core 5 315. Этот ноутбук имеет только 12 ГБ оперативной памяти, однако это больше, чем 8 ГБ, которые предлагает MacBook Neo.

Важно

Какой ноутбук на Windows выбрать в 2026 году: эксперт сравнил популярные модели (фото)

Дисплей Lecoo Air 14 имеет частоту обновления 60 Гц и яркость 300 нит. Толщина ноутбука составляет всего 12,95 мм, что делает его самым тонким из представленных моделей. Он также может предложить стабильную производительность при низком потреблении энергии 15 Вт.

Все три модели Lenovo Wildcat Lake будут доступны для предварительного заказа в Китае 26 мая 2026 года, однако цены пока не разглашаются. На глобальном рынке ноутбуки, вероятно, дебютируют под брендом IdeaPad.

Напомним, Chuwi готовится выпустить первый ноутбук на базе Intel Wildcat Lake, который составит конкуренцию MacBook Neo.

Фокус также сообщал, что Google представила ноутбуки Googlebook, ориентированные на набор функций Gemini Intelligence.