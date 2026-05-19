Новий конкурент для MacBook Neo: Lenovo представила серію недорогих ноутбуків (фото)

Компанія Lenovo анонсувала ноутбуки Lecoo Air 13, Lecoo Air 14 та Lecoo Air 15, оснащені процесорами Intel Wildcat Lake.

Очікується, що Lenovo Lecoo Air 13, Air 14 та Air 15 зможуть конкурувати з MacBook Neo від Apple за доступною ціною. Деталі про нові ноутбуки Lenovo розкрила на Weibo.

Lecoo Air 13 оснащений 13,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560x1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Екран має матове антиблікове покриття, 100% покриття sRGB та яскравість 400 ніт, дещо поступаючись MacBook Neo.

Lecoo Air 13 Фото: Lenovo

Працює Lecoo Air 13 на базі процесора Intel Core 5 320 в поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті PCIe 4.0. Товщина ноутбука становить 14,3 мм. Lenovo стверджує, що він забезпечує стабільну продуктивність зі споживанням енергії близько 24 Вт.

Відео дня

Lecoo Air 15 має подібні характеристики, за винятком діагоналі дисплея 15,3 дюйма, роздільної здатності 1920x1200 пікселів та товщини 15,6 мм. Він також обіцяє стабільну продуктивність зі споживанням енергії близько 27 Вт.

Модель Lecoo Air 14 є найслабшою з трьох, оскільки працює на менш потужному процесорі Core 5 315. Цей ноутбук має лише 12 ГБ оперативної пам'яті, однак це більше, ніж 8 ГБ, які пропонує MacBook Neo.

Важливо

Який ноутбук на Windows обрати у 2026 році: експерт порівняв популярні моделі (фото)

Дисплей Lecoo Air 14 має частоту оновлення 60 Гц та яскравість 300 ніт. Товщина ноутбука становить всього 12,95 мм, що робить його найтоншим з представлених моделей. Він також може запропонувати стабільну продуктивність при низькому споживанні енергії 15 Вт.

Всі три моделі Lenovo Wildcat Lake будуть доступні для попереднього замовлення в Китаї 26 травня 2026 року, однак ціни поки не розголошуються. На глобальному ринку ноутбуки, ймовірно, дебютують під брендом IdeaPad.

Нагадаємо, Chuwi готується випустити перший ноутбук на базі Intel Wildcat Lake, який складе конкуренцію MacBook Neo.

Фокус також повідомляв, що Google представила ноутбуки Googlebook, орієнтовані на набір функцій Gemini Intelligence.