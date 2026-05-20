Найкращі бюджетні ноутбуки 2026 року: топ 7 моделей за результатами тестів (фото)

У 2026 році Apple випустила MacBook Neo, встановивши новий стандарт у бюджетному сегменті. Недорогі ноутбуки з хорошим співвідношенням ціни та якості також пропонують такі компанії, як Acer, Lenovo та Asus.

Експерт порталу Tom's Guide Дарраг Мерфі випробував низку популярних бюджетних ноутбуків та обрав 7 найкращих моделей у 2026 році.

Apple MacBook Neo

MacBook Neo має достатню продуктивність, щоб справлятися з повсякденними завданнями та навіть деякими іграми. Все це завдяки чипу A18 Pro, який фактично може конкурувати з дорожчими Apple M1 та M2.

Бюджетний ноутбук Apple має повністю алюмінієвий корпус та постачається у кількох кольорах. Експерт також відзначив яскравий 13-дюймовий дисплей та понад 13 годин роботи від акумулятора. Водночас MacBook Neo не має підсвічування клавіатури, пропонує лише 8 ГБ оперативної пам’яті та мало порталів.

Характеристики MacBook Neo:

дисплей — 13 дюймів (2408 x 1506) Liquid Retina;

процесор — 6-ядерний A18 Pro;

графічний процесор — 5-ядерний A18 Pro;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 256-512 ГБ;

вага — 1,2 кг;

протестований час роботи від батареї — 13 год 28 хв.

Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x — це надійний ноутбук для виконання базових завдань, як от скролінг перегляд вебсторінок та обробка текстів. За словами Мерфі, сьогодні важко знайти такий рівень продуктивності, якості збірки та часу автономної роботи в ноутбуці бюджетного сегмента.

IdeaPad Slim 3x також пропонує зручну клавіатуру та тривалий час роботи від акумулятора. Під час тестування ноутбук пропрацював 16 годин 29 хвилин, перевершивши чимало ноутбуків з найкращим часом автономної роботи. Однак 15,3-дюймовий сенсорний IPS-дисплей не надто яскравий, а динаміки не дуже гучні.

дисплей — 15,3-дюймовий (1920 x 1200) сенсорний IPS з частотою оновлення 60 Гц;

процесор — Qualcomm Snapdragon X 8-ядерний (X1-26-100);

графічний процесор — інтегрована графіка Qualcomm Adreno;

оперативна пам'ять — 16 ГБ LPDDR5;

пам'ять — 256 ГБ;

вага — 1,5 кг;

протестований час роботи від батареї — 16 год 29 хв.

Asus Chromebook CX15

Asus Chromebook CX15 буде ідеальним виходом для студентів, дітей або сімей, які шукають простий ноутбук для перегляду вебсторінок, перевірки електронної пошти, вивчення документів онлайн та перегляду шоу.

Цей недорогий Chromebook має 15,6-дюймовий дисплей FHD (1920 x 1080) зі співвідношенням сторін 16:9, який забезпечує чудову якість зображення. При цьому варто враховувати, що CX15 не може похвалитися високою продуктивністю та має мало портів.

Характеристики Asus Chromebook CX15;

дисплей — 15,6-дюймовий FHD (1920 x 1080) РК;

процесор — Intel Celeron N4500;

графічний процесор — Intel UHD Graphics;

оперативна пам'ять — до 8 ГБ;

пам'ять — до 128 ГБ eMMC;

вага — 1,6 кг;

перевірений час роботи від батареї — 7 год 26 хв.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15 добре підійде для класичної офісної роботи та перегляду фільмів. За словами експерта, цей ноутбук пропонує найкраще співвідношення автономності, кількості портів та дизайну клавіатури.

Набір портів USB-A, USB-C та HDMI дозволяє легко підключатися до будь-якої системи, а на клавіатурі Aspire Go 15 клавіатурі зручно друкувати годинами. Ноутбук також пропонує 10 годин автономної роботи. Слабким місцем даної моделі є продуктивність.

Характеристики Acer Aspire Go 15:

дисплей — 15,6-дюймовий (1920x1080) 60 Гц РК;

процесор — Intel Core i3-N305;

графічний процесор — Intel UHD Graphics;

оперативна пам'ять — 8 ГБ LPDDR5;

пам'ять — 128 ГБ UFS;

вага — 1,7 кг;

перевірений час роботи від батареї — 10 год 15 хв.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Одгіє з переваг Lenovo IdeaPad Slim 5x є процесор Snapdragon X2 Plus, який є швидким та ефективним для всіх видів базових робочих завдань. Тести акумулятора показали 15 годин 24 хвилин автономної роботи, а сенсорним РК-екран швидко реагує, забезпечує високу деталізацію та яскраві кольори.

Водночас Мерфі попереджає, що попри непогану продуктивність, не варто очікувати від IdeaPad Slim 5x швидкого редагування відео чи підтримки найновіших ігор в Steam. Динаміки також звучать не найкращим чином, але це можна виправити за допомогою навушників.

Характеристики Lenovo IdeaPad Slim 5x:

дисплей — 15-дюймовий сенсорний РК FHD (1920x1200);

процесор — Qualcomm Snapdragon X2 Plus;

графічний процесор — інтегрована графіка Qualcomm Ardeno X2-45;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

пам'ять — 512 ГБ;

вага — 1,4 кг;

протестований час роботи від батареї — 15 год 24 хв.

Acer Nitro V 15 (2024)

Ноутбук Acer Nitro V 15 (2024) є найкращим бюджетним варіантом для геймерів завдяки дисплею з частотою оновлення 144 Гц та стабільній ігровій продуктивності. Експерт похвалив стильний дизайн та плавне зображення.

Acer Nitro V 15 оснащений процесором Intel Core i5 13-го покоління та відеокартою RTX 3050, який чудово підходить для менш вимогливих ігор. Однак варто враховувати, що він досить гучний та має Малий обсяг пам’яті.

Характеристики Acer Nitro V 15 (2024):

дисплей — 15,6-дюймовий FHD (1980 x 1080) IPS, 16:9, 144 Гц;

процесор — Intel Core i5-13420H;

відеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050;

оперативна пам'ять — 8 ГБ DDR5;

пам'ять — 512 ГБ;

вага — 2 кг;

перевірений час роботи від батареї — 5 год 41 хв.

Chromebook Lenovo Plus 14

Експерт радить Lenovo Chromebook Plus 14 для досвідчених користувачів екосистеми Google, які не хочуть йти на компроміси щодо апаратного забезпечення. Ця модель отримала високоякісний OLED-дисплей, алюмінієвий корпус та якісну клавіатуру.

Чип MediaTek Kompanio Ultra 910 у поєднанні зі щедрими 16 ГБ оперативної пам’яті забезпечує швидку та плавну роботу Chromebook Plus 14, а акумулятор витримує понад 13 годин автономної роботи.

Характеристики Chromebook Lenovo Plus 14:

дисплей — 14-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1920x1200;

роцесор — MediaTek Kompanio Ultra 910;

відеокарта — Arm Immortalis-G925;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ UFS;

вага — 1,1 кг;

протестований час роботи від батареї — 13 год 19 хв.

