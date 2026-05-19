Потужний ігровий ноутбук за розумну ціну: експерти назвали лідера за результатами тестів (фото)
Середньобюджетний ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP G10 забезпечує достатньо високу ігрову продуктивність та тривалий час роботи від акумулятора.
Випробувавши низку ігрових ноутбуків вартістю до 1500 доларів експерти порталу Notebookcheck дійшли висновку, що 15-дюймовий Lenovo Legion 5 пропонує найкраще співвідношення ціни та характеристик.
В ході тестів Lenovo Legion 5 15AHP G10 показав себе як дуже хороший ігровий пристрій середнього класу без серйозних недоліків. Він має достатньо портів, функціональний корпус, зручну клавіатуру та чудову продуктивність.Важливо
Експерти відзначили нову OLED-панель, яка забезпечує відмінну якість зображення, високу яскравість в режимі HDR, частоту оновлення 165 Гц та надзвичайно швидкий час відгуку. Також є точні колірні профілі для P3 та sRGB, тому він підходить для редагування зображень.
Процесор AMD не найновіший, але ігрова продуктивність у поєднанні з новим рафічним процесором GeForce RTX 5060 (TGP 115 Вт) досить хороша. Водночас динаміки могли б бути кращими, а вентилятори стають досить гучними в режимі Performance.
- Ціна Lenovo Legion 5 15AHP G10 в Україні — від 53 899 грн.
Переваги Lenovo Legion 5 15AHP G10:
- яскравий OLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц;
- точні колірні профілі для sRGB та P3;
- висока системна та ігрова продуктивність;
- хороші варіанти обслуговування;
- зручна клавіатура;
- підключення з USB 4.0;
- тривалий час роботи від акумулятора.
Недоліки Lenovo Legion 5 15AHP G10:
- гучний під час гри;
- мерехтіння ШІМ;
- немає розширеного оптимізатора;
- немає зчитувача карток.
