Потужний ігровий ноутбук за розумну ціну: експерти назвали лідера за результатами тестів (фото)

Середньобюджетний ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP G10 забезпечує достатньо високу ігрову продуктивність та тривалий час роботи від акумулятора.

Випробувавши низку ігрових ноутбуків вартістю до 1500 доларів експерти порталу Notebookcheck дійшли висновку, що 15-дюймовий Lenovo Legion 5 пропонує найкраще співвідношення ціни та характеристик.

В ході тестів Lenovo Legion 5 15AHP G10 показав себе як дуже хороший ігровий пристрій середнього класу без серйозних недоліків. Він має достатньо портів, функціональний корпус, зручну клавіатуру та чудову продуктивність.

Lenovo Legion 5 Фото: notebookcheck.com

Експерти відзначили нову OLED-панель, яка забезпечує відмінну якість зображення, високу яскравість в режимі HDR, частоту оновлення 165 Гц та надзвичайно швидкий час відгуку. Також є точні колірні профілі для P3 та sRGB, тому він підходить для редагування зображень.

Процесор AMD не найновіший, але ігрова продуктивність у поєднанні з новим рафічним процесором GeForce RTX 5060 (TGP 115 Вт) досить хороша. Водночас динаміки могли б бути кращими, а вентилятори стають досить гучними в режимі Performance.

Ціна Lenovo Legion 5 15AHP G10 в Україні — від 53 899 грн.

Переваги Lenovo Legion 5 15AHP G10:

яскравий OLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц;

точні колірні профілі для sRGB та P3;

висока системна та ігрова продуктивність;

хороші варіанти обслуговування;

зручна клавіатура;

підключення з USB 4.0;

тривалий час роботи від акумулятора.

Недоліки Lenovo Legion 5 15AHP G10:

гучний під час гри;

мерехтіння ШІМ;

немає розширеного оптимізатора;

немає зчитувача карток.

