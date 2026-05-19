Мощный игровой ноутбук за разумную цену: эксперты назвали лидера по результатам тестов (фото)

Среднебюджетный ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP G10 обеспечивает достаточно высокую игровую производительность и длительное время работы от аккумулятора.

Испытав ряд игровых ноутбуков стоимостью до 1500 долларов эксперты портала Notebookcheck пришли к выводу, что 15-дюймовый Lenovo Legion 5 предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.

В ходе тестов Lenovo Legion 5 15AHP G10 показал себя как очень хорошее игровое устройство среднего класса без серьезных недостатков. Он имеет достаточно портов, функциональный корпус, удобную клавиатуру и отличную производительность.

Lenovo Legion 5 Фото: notebookcheck.com

Эксперты отметили новую OLED-панель, которая обеспечивает отличное качество изображения, высокую яркость в режиме HDR, частоту обновления 165 Гц и чрезвычайно быстрое время отклика. Также есть точные цветовые профили для P3 и sRGB, поэтому он подходит для редактирования изображений.

Процессор AMD не самый новый, но игровая производительность в сочетании с новым рафическим процессором GeForce RTX 5060 (TGP 115 Вт) довольно хорошая. В то же время динамики могли бы быть лучше, а вентиляторы становятся довольно громкими в режиме Performance.

Цена Lenovo Legion 5 15AHP G10 в Украине — от 53 899 грн.

Преимущества Lenovo Legion 5 15AHP G10:

яркий OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц;

точные цветовые профили для sRGB и P3;

высокая системная и игровая производительность;

хорошие варианты обслуживания;

удобная клавиатура;

подключение с USB 4.0;

длительное время работы от аккумулятора.

Недостатки Lenovo Legion 5 15AHP G10:

громкий во время игры;

мерцание ШИМ;

нет расширенного оптимизатора;

нет считывателя карточек.

