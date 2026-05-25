Один из лучших ноутбуков на Windows: эксперт посоветовал модель на 2026 год (фото)

Ноутбук Dell XPS 16 (2026) может похвастаться отличной производительностью, лаконичным дизайном и длительным временем работы от аккумулятора.

Учитывая характеристики, Dell XPS 16 (2026) можно назвать одним из лучших ноутбуков на Windows 2026 года. Первыми впечатлениями от ПК поделился обозреватель техники Зак Стори в своей статье для TechRadar.

Дизайн

Dell XPS 16 (2026) Фото: TechRadar

Dell XPS 16 (2026) отличается премиальным дизайном — от анодированного черного алюминиевого 16-дюймового корпуса, обработанного на станке с ЧПУ, до сверхтонких рамок вокруг сенсорного 3K OLED-дисплея. Отдельно эксперт отметил удобную клавиатуру с мягкой подсветкой.

В то же время Dell XPS 16 (2026) имеет довольно мало портов. Сбоку есть только два порта Thunderbolt 4, способные обеспечить питание и потребление до 100 Вт, передачу данных 40 Гбит/с, туннелирование PCIe 4.0 и альтернативный режим DisplayPort 2.0. На корпусе также легко остаются отпечатки пальцев, однако это довольно незначительный недостаток.

Стори также предупредил, что Dell XPS 16 (2026) не позволяет обновить оперативную память LPDDR5X, поскольку она припаяна непосредственно к материнской плате. Преимущество этого заключается в том, что межсоединение не является узким местом, а скорость памяти чрезвычайно высока.

Производительность

Dell XPS 16 (2026) поставляется с 1 ТБ памяти, дискретной видеокартой Arc B390 и 16-ядерным чипом Panther Lake. По словам Стори, благодаря чрезвычайно широкому диапазону производительности этот ноутбук прекрасно подойдет для дизайнеров, геймеров и разработчиков.

Как отмечает эксперт, Panther Lake имеет низкие базовые тактовые частоты, обеспечивая работу всего процессора в режиме ожидания без потребления большого количества энергии. При выполнении задач с высокой нагрузкой процессор показывает превосходный результат 881 в Cinebench R24 и 124 на одном ядре.

Что касается графического процессора, то тестирование Total War: Warhammer 3 на Ultra с разрешением 1200p показало 58,6 кадров/с. Это близко к уровню производительности настольных компьютеров в игре с агрессивной нагрузкой на процессор.

Аккумулятор

В тесте батареи Dell XPS 16 (2026) показал впечатляющие 17 часов и 16 минут работы, прежде чем перейти в режим ожидания. Эксперт предполагает, что это стало возможными благодаря упомянутым низкоэнергетическим и эффективным ядрам.

