Один з найкращих ноутбуків на Windows: експерт порадив модель на 2026 рік (фото)

Ноутбук Dell XPS 16 (2026) може похвалитися відмінною продуктивністю, лаконічним дизайном та тривалим часом роботи від акумулятора.

З огляду на характеристики, Dell XPS 16 (2026) можна назвати одним з найкращих ноутбуків на Windows 2026 року. Першими враженнями від ПК поділився оглядач техніки Зак Сторі у своїй статті для TechRadar.

Дизайн

Dell XPS 16 (2026) Фото: TechRadar

Dell XPS 16 (2026) вирізняється преміальним дизайном — від анодованого чорного алюмінієвого 16-дюймового корпусу, обробленого на верстаті з ЧПК, до надтонких рамок навколо сенсорного 3K OLED-дисплея. Окремо експерт відзначив зручну клавіатуру з м’яким підсвічуванням.

Водночас Dell XPS 16 (2026) має досить мало портів. Збоку є лише два порти Thunderbolt 4, здатні забезпечити живлення та споживання до 100 Вт, передачу даних 40 Гбіт/с, тунелювання PCIe 4.0 та альтернативний режим DisplayPort 2.0. На корпусі також легко залишаються відбитки пальців, проте це досить незначний недолік.

Сторі також попередив, що Dell XPS 16 (2026) не дозволяє оновити оперативну пам'ять LPDDR5X, оскільки вона припаяна безпосередньо до материнської плати. Перевага цього полягає в тому, що міжз’єднання не є вузьким місцем, а швидкість пам’яті надзвичайно висока.

Продуктивність

Dell XPS 16 (2026) постачається з 1 ТБ пам’яті, дискретною відеокартою Arc B390 та 16-ядерним чипом Panther Lake. За словами Сторі, завдяки надзвичайно широкому діапазону продуктивності цей ноутбук чудово підійде для дизайнерів, геймерів та розробників.

Як зазначає експерт, Panther Lake має низькі базові тактові частоти, забезпечуючи роботу всього процесора в режимі очікування без споживання великої кількості енергії. При виконанні завдань з високим навантаженням процесор показує чудовий результат 881 у Cinebench R24 та 124 на одному ядрі.

Що стосується графічного процесора, тестування Total War: Warhammer 3 на Ultra з роздільною здатністю 1200p показало 58,6 кадрів/с. Це близько до рівня продуктивності настільних комп'ютерів у грі з агресивним навантаженням на процесор.

Акумулятор

У тесті батареї Dell XPS 16 (2026) показав вражаючі 17 годин і 16 хвилин роботи, перш ніж перейти в режим очікування. Експерт припускає, що через це стало можливими завдяки згаданим низькоенергетичним та ефективним ядрам.

