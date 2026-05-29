Недорогой ноутбук на Windows превзойдет MacBook Neo: чем порадует новинка от Acer

Компания Acer готовится выпустить новый бюджетный ноутбук Aspire Go 15 (2026), который составит конкуренцию MacBook Neo от Apple.

Acer Aspire Go 15 станет первым ноутбуком компании на базе процессора Qualcomm Snapdragon C. Ожидается, что он будет предлагать 512 ГБ SSD и 8 ГБ оперативной памяти по цене начального уровня, пишет Tom's Hardware.

Как отмечают в издании, доступность и качество дизайна MacBook Neo существенно повлияли на производителей ноутбуков, поэтому на рынке стремительно начали появляться аналоги на Windows. Одним из таких аналогов станет Acer Aspire Go 15.

Aspire Go 15 будет иметь вдвое больше памяти, чем базовая версия MacBook Neo. Кроме того, Aspire Go 15 получит два полнофункциональных порта USB Type-C и порт HDMI, тогда как MacBook Neo имеет только да порты USB-C и разъем 3,5 мм для наушников.

Acer собирается оснастить Aspire Go 15 дисплеем с разрешением 1920 x 1080 (16:9), веб-камерой 1080p и аккумулятором емкостью 53 Вт-ч. Работать ноутбук будет под управлением Windows 11 Home.

Дата выхода, цена и более детальные характеристики Aspire Go 15 пока не раскрываются. Qualcomm лишь отметила, что устройства, оснащенные процессором Snapdragon C, будут стоить от 300 долларов и выше. Для сравнения, стартовая цена MacBook Neo составляет 599 долларов.

