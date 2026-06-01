Найкращі Windows-ноутбуки 2026 року: названо потужні альтернативи MacBook на базі чипів RTX Spark

Nvidia показала нові процесори для лептопів на базі архітектури ARM. Платформу RTX Spark використовуватимуть провідні бренди, зокрема Microsoft, Asus, Dell, HP, MSI і Lenovo.

Новинки покликані нав'язати конкуренцію MacBook за рахунок компонування чіпів, аналогічного рішенням Apple M-серії. Вони поєднують у собі графіку, ядра ЦП і об'єднану пам'ять, забезпечуючи високу продуктивність і новий рівень автономності. Розповідаємо, які моделі отримають новий "суперчип".

Флагманська версія процесора від Nvidia отримала 20 ядер CPU, 6144 ядра GPU і підтримку до 128 ГБ вбудованої пам'яті LPDDR5X. За заявами творців, ультрабуки з цим залізом зможуть забезпечувати повноцінну роботу протягом усього дня без підзарядки при товщині до 14 мм, пише The Verge.

Представлено Microsoft Surface Laptop Ultra Microsoft Surface Laptop Ultra

Microsoft Surface Laptop Ultra

Апарат називають найпотужнішим ноутбуком в історії лінійки Surface. Він отримає найбільший тактильний тачпад серед усіх моделей бренду і дисплей із рекордними для компанії показниками яскравості.

Відео дня

Дисплей: 15-дюймовий сенсорний mini-LED PixelSense Ultra з підтримкою HDR (щільність пікселів 262 ppi, висока точність передачі кольору).

15-дюймовий сенсорний mini-LED PixelSense Ultra з підтримкою HDR (щільність пікселів 262 ppi, висока точність передачі кольору). Пікова яскравість: до 2000 ніт.

до 2000 ніт. Інтерфейси: HDMI, USB-C, USB-A, слот для карт пам'яті SD, аудіороз'єм 3.5 мм.

Серія Asus ProArt

Тайванський виробник підготував дві професійні моделі для творців цифрового контенту — ProArt P16 і ProArt P14. Замість фізичного поворотного кільця Asus Dial у трекпад нових пристроїв інтегровано розширені тактильні функції.

Характеристики Asus ProArt P16:

Розміри: 354,1 x 243 x 12,9 мм.

354,1 x 243 x 12,9 мм. Пам'ять: до 128 ГБ LPDDR5X (9400 МГц).

до 128 ГБ LPDDR5X (9400 МГц). Накопичувач: до 2 ТБ SSD (M.2, два слоти PCIe Gen 5).

до 2 ТБ SSD (M.2, два слоти PCIe Gen 5). Дисплей: 16-дюймовий 4K OLED, 120 Гц, співвідношення сторін 16:10 (сертифікація TUV, Pantone, Trueblack 1000, Dolby Vision).

16-дюймовий 4K OLED, 120 Гц, співвідношення сторін 16:10 (сертифікація TUV, Pantone, Trueblack 1000, Dolby Vision). Пікова яскравість: до 1600 ніт.

до 1600 ніт. Акумулятор: 99.9 Втг.

99.9 Втг. Інтерфейси: 3x USB-C (Type 4), 1x USB-A (3.2), 1x HDMI 2.1, аудіороз'єм, стандартний SD-рідер.

Перші зображення ноутбуків ASUS Pro Art (2026) Фото: Asus

Характеристики Asus ProArt P14:

Розміри: 310,76 x 218,98 x 13,9 мм.

310,76 x 218,98 x 13,9 мм. Пам'ять: до 128 ГБ LPDDR5X (9600 МГц).

до 128 ГБ LPDDR5X (9600 МГц). Накопичувач: до 1 ТБ SSD (M.2, один слот PCIe Gen 5).

до 1 ТБ SSD (M.2, один слот PCIe Gen 5). Дисплей: 14-дюймовий 3K OLED, 120 Гц, співвідношення сторін 16:10.

14-дюймовий 3K OLED, 120 Гц, співвідношення сторін 16:10. Пікова яскравість: до 1600 ніт.

до 1600 ніт. Акумулятор: 90 Втг.

90 Втг. Інтерфейси: 3x USB-C (Type 4), 1x USB-A (3.2), 1x HDMI 2.1, аудіороз'єм, стандартний SD-рідер.

Ноутбук MSI Prestige N16 Flip AI Plus MSI Prestige N16 Flip AI Plus Фото: theverge.com

MSI Prestige N16 Flip AI Plus

Новинка являє собою преміальний трансформер формату "2-в-1" в ультратонкому корпусі. Лептоп поставляється в комплекті зі стилусом MSI Nano Pen (розроблений спільно з Microsoft), який оснащений вбудованим мікрофоном з ШІ для швидкого виклику і роботи з асистентом Copilot.

Дисплей: 16-дюймовий OLED з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів (100% охоплення DCI-P3, калібрування Calman, точність кольору Delta E <1).

16-дюймовий OLED з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів (100% охоплення DCI-P3, калібрування Calman, точність кольору Delta E <1). Пікова яскравість: понад 1000 ніт.

понад 1000 ніт. Акумулятор: 99.9 Втг.

99.9 Втг. Інтерфейси: два порти USB-C, роз'єм HDMI, аудіовихід.

Ноутбуки Dell XPS 16 і HP Omnibook X 14, що готуються до виходу в 2026 році Фото: theverge.com

Ноутбуки Dell, HP і Lenovo

Загалом до осіннього релізу готується понад 30 модифікацій ноутбуків на базі Nvidia RTX Spark, проте докладні специфікації деяких гаджетів виробники оголосять ближче до старту продажів:

Dell XPS 16: оновлений флагман отримає три порти USB-C, роз'єм HDMI, слот для карт пам'яті SD і аудіовихід.

оновлений флагман отримає три порти USB-C, роз'єм HDMI, слот для карт пам'яті SD і аудіовихід. HP OmniBook X 14 і Ultra 16: компактна 14-дюймова модель буде оснащена двома портами USB-A, двома USB-C, роз'ємом HDMI і аудіороз'ємом.

компактна 14-дюймова модель буде оснащена двома портами USB-A, двома USB-C, роз'ємом HDMI і аудіороз'ємом. Lenovo Yoga Pro 9n: конфігурація пристрою на поточний момент залишається засекреченою. Крім цього, власні лінійки ноутбуків на новій ARM-архітектурі восени планують представити компанії Acer і Gigabyte.

Раніше повідомлялося про найкращий ноутбук для більшості людей. Експерт моделі від Acer і Asus.

Також Фокус писав про один із найкращих ноутбуків на Windows у 2026 році.