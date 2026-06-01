Лучшие Windows-ноутбуки 2026 года: названы мощные альтернативы MacBook на базе чипов RTX Spark
Nvidia показала новые процессоры для лэптопов на базе архитектуры ARM. Платформу RTX Spark будут использовать ведущие бренды, включая Microsoft, Asus, Dell, HP, MSI и Lenovo.
Новинки призваны навязать конкуренцию MacBook за счет компоновки чипов, аналогичной решениям Apple M-серии. Они сочетают в себе графику, ядра ЦП и объединенную память, обеспечивая высокую производительность и новый уровень автономности. Рассказываем, какие модели получат новый "суперчип".
Флагманская версия процессора от Nvidia получила 20 ядер CPU, 6144 ядра GPU и поддержку до 128 ГБ встроенной памяти LPDDR5X. По заявлениям создаталей, ультрабуки с этим железом смогут обеспечивать полноценную работу в течение всего дня без подзарядки при толщине до 14 мм, пишет The Verge.
Microsoft Surface Laptop Ultra
Аппарат называют самым мощным ноутбуком в истории линейки Surface. Он получит самый большой тактильный тачпад среди всех моделей бренда и дисплей с рекордными для компании показателями яркости.
- Дисплей: 15-дюймовый сенсорный mini-LED PixelSense Ultra с поддержкой HDR (плотность пикселей 262 ppi, высокая точность цветопередачи).
- Пиковая яркость: до 2000 нит.
- Интерфейсы: HDMI, USB-C, USB-A, слот для карт памяти SD, аудиоразъем 3.5 мм.
Серия Asus ProArt
Тайваньский производитель подготовил две профессиональные модели для создателей цифрового контента — ProArt P16 и ProArt P14. Вместо физического поворотного кольца Asus Dial в трекпад новых устройств интегрированы расширенные тактильные функции.
Характеристики Asus ProArt P16:
- Размеры: 354,1 x 243 x 12,9 мм.
- Память: до 128 ГБ LPDDR5X (9400 МГц).
- Накопитель: до 2 ТБ SSD (M.2, два слота PCIe Gen 5).
- Дисплей: 16-дюймовый 4K OLED, 120 Гц, соотношение сторон 16:10 (сертификация TUV, Pantone, Trueblack 1000, Dolby Vision).
- Пиковая яркость: до 1600 нит.
- Аккумулятор: 99.9 Втч.
- Интерфейсы: 3x USB-C (Type 4), 1x USB-A (3.2), 1x HDMI 2.1, аудиоразъем, стандартный SD-ридер.
Характеристики Asus ProArt P14:
- Размеры: 310,76 x 218,98 x 13,9 мм.
- Память: до 128 ГБ LPDDR5X (9600 МГц).
- Накопитель: до 1 ТБ SSD (M.2, один слот PCIe Gen 5).
- Дисплей: 14-дюймовый 3K OLED, 120 Гц, соотношение сторон 16:10.
- Пиковая яркость: до 1600 нит.
- Аккумулятор: 90 Втч.
- Интерфейсы: 3x USB-C (Type 4), 1x USB-A (3.2), 1x HDMI 2.1, аудиоразъем, стандартный SD-ридер.
MSI Prestige N16 Flip AI Plus
Новинка представляет собой премиальный трансформер формата "2-в-1" в ультратонком корпусе. Лэптоп поставляется в комплекте со стилусом MSI Nano Pen (разработан совместно с Microsoft), который оснащен встроенным микрофоном с ИИ для быстрого вызова и работы с ассистентом Copilot.
- Дисплей: 16-дюймовый OLED с разрешением 3840 x 2160 пикселей (100% охват DCI-P3, калибровка Calman, точность цвета Delta E <1).
- Пиковая яркость: более 1000 нит.
- Аккумулятор: 99.9 Втч.
- Интерфейсы: два порта USB-C, разъем HDMI, аудиовыход.
Ноутбуки Dell, HP и Lenovo
В общей сложности к осеннему релизу готовится более 30 модификаций ноутбуков на базе Nvidia RTX Spark, однако подробные спецификации некоторых гаджетов производители объявят ближе к старту продаж:
- Dell XPS 16: обновленный флагман получит три порта USB-C, разъем HDMI, слот для карт памяти SD и аудиовыход.
- HP OmniBook X 14 и Ultra 16: компактная 14-дюймовая модель будет оснащена двумя портами USB-A, двумя USB-C, разъемом HDMI и аудиоджеком.
- Lenovo Yoga Pro 9n: конфигурация устройства на текущий момент остается засекреченной. Помимо этого, собственные линейки ноутбуков на новой ARM-архитектуре осенью планируют представить компании Acer и Gigabyte.
