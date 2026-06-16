Какой ноутбук на Windows купить в 2026 году: эксперт сравнил Dell и HP (фото)

Компании Dell и HP предлагают одинаково широкий ассортимент ноутбуков на любой бюджет, однако эти бренды по-разному подходят к разработке своих устройств.

Если Lenovo делает акцент на широком выборе опций, то Dell чаще предлагает ноутбуки, адаптированные к конкретным способам использования и рабочим процессам. Обозреватель техники Сезар Каденас протестировал десятки ноутбуков обоих брендов и выделил их ключевые отличия в статье для ZDNET.

В чём преимущества ноутбуков HP

Ноутбук HP Фото: zdnet.com

В целом у HP лучший выбор надёжных ноутбуков "2-в-1". Как правило, они выглядят более престижно, имеют более качественные дисплеи, более удобные клавиатуры и более долговечные аккумуляторы.

В качестве примера эксперт приводит ноутбук "2-в-1" HP Spectre x360 с чрезвычайно прочной конструкцией и ярким дисплеем. Хотя эта модель уже не доступна, она установила высокую планку для более новых ноутбуков HP.

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Еще одним преимуществом HP является более широкий ассортимент бюджетных ноутбуков. Эти устройства нельзя назвать мощными, но они отлично справляются с повседневными задачами. Автор рекомендует их студентам, офисным работникам и всем, кто ищет надежный, но недорогой ПК.

По мнению Каденаса, HP также выпускает отличные ноутбуки для путешествий. Например, OmniBook 7 Aero имеет диагональ всего 13,3 дюйма, весит менее килограмма и обладает достаточно прочным корпусом, что делает его удобным для переноски. В свою очередь, OmniBook 5 2025 года предлагает впечатляющее время автономной работы — более 24 часов без подзарядки.

Чем лучше ноутбуки Dell

Ноутбук Dell Фото: zdnet.com

Бренд Dell лидирует в сегменте игровых ноутбуков. Модели Alienware от Dell и Omen от HP оснащены новейшими процессорами и видеокартами, однако Alienware предлагает более надежную систему охлаждения, обеспечивая стабильно высокую производительность во время длительных игровых сессий.

Например, Alienware 18 Area-51 оснащён четырьмя вентиляторами, направленными на определённые участки ноутбука, и семью медными тепловыми трубками, которые работают совместно, чтобы отводить тепло через шесть вентиляционных отверстий. По словам Каденаса, этот ноутбук никогда не нагревается даже при запуске игр на максимальных настройках графики.

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Несмотря на то, что HP выпускает лучшие бюджетные модели в более низком ценовом диапазоне, ноутбуки Dell отличаются лучшим соотношением цены и качества. Dell предлагает более мощное оборудование по той же цене, что делает ее ноутбуки более выгодным вложением средств в долгосрочной перспективе.

Эксперт также отметил, что ноутбуки Dell лучше подходят для конкретных рабочих задач. Например, у Dell есть линейка ноутбуков, которые хорошо справляются с ресурсоемкими задачами, такими как 3D-моделирование или инженерные программы.

Выбор эксперта

В итоге Каденас отметил, что обе компании выпускают надёжные ноутбуки, однако если бы ему пришлось выбрать только один бренд, это был бы Dell. Свой выбор он объясняет тем, что ноутбуки Dell предлагают больший объем оперативной памяти, более высокую общую производительность, более яркие дисплеи и, вероятно, прослужат дольше.

Однако стоит учитывать, что ПК Dell не самые дешевые, а также не могут похвастаться особо долговечными аккумуляторами. Поэтому пользователям, которые ищут портативность, более низкую цену и длительное время работы от батареи, стоит обратить внимание на ноутбуки HP.

Напомним, что ноутбук Lenovo Yoga Slim 7x может легко составить конкуренцию MacBook Air по ряду характеристик.

Фокус также сообщал, что Acer готовится выпустить новый бюджетный ноутбук Aspire Go 15 (2026) на базе Qualcomm Snapdragon C.