Можно купить вместо MacBook: новый ноутбук на Windows порадовал во время тестов (фото)

Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7x может похвастаться ярким 14-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аппаратным обеспечением и длительным временем автономной работы.

Тестирование показало, что Lenovo Yoga Slim 7x может легко составить конкуренцию MacBook Air. Результатами тестов поделился эксперт портала ZDNET.

Дизайн

По мнению автора обзора, Lenovo Yoga Slim 7x идеально подходит для пользователей MacBook. Например, его 9-мегапиксельная камера обеспечивает качество, близкое к стандартам Apple, значительно превосходящее большинство ПК на Windows.

Lenovo Yoga Slim 7x Фото: zdnet.com

Эксперт отметил легкую конструкцию Lenovo Yoga Slim 7x, придающую ноутбуку премиальный вид, а также клавиатуру, которая даже лучше, чем у MacBook Air. Кроме того, цветовая гамма Cosmic Blue близка к цвету Midnight на MacBook Air.

Відео дня

Как и в MacBook Air, количество портов на Yoga Slim 7x ограничено. Lenovo предлагает три порта USB-C 4.0 с функцией питания, скоростью передачи данных 40 Гбит/с и DisplayPort 1.4.

Дисплей и аккумулятор

Lenovo Yoga Slim 7x получил OLED-дисплей с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Автор обзора отметил, что это четкий дисплей, но в то же время достаточно глянцевый, что заставляет регулировать угол наклона при изменении освещения.

Lenovo Yoga Slim 7x Фото: zdnet.com

Поскольку Lenovo Yoga Slim 7x способен достигать довольно высокой яркости, его дисплей разряжает аккумулятор сильнее, чем ресурсоемкие задачи. Учитывая это, эксперт рекомендует устанавливать максимальную яркость только тогда, когда ПК подключен к сети.

Lenovo Yoga Slim 7x 2026 оснащён тем же аккумулятором емкостью 70 Вт·ч, что и версия 2024 года, однако отличается впечатляющей скоростью зарядки. Lenovo утверждает, что функция Rapid Charge Express обеспечивает три часа работы после 15-минутной зарядки. Тестирование также показало, что ноутбук заряжается на 45% менее чем за 30 минут.

Производительность

Lenovo Yoga Slim 7x работает на процессоре Qualcomm Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) с 18 ядрами и максимальной частотой 4,7 ГГц. Нейронный процессор Hexagon обеспечивает до 45 TOPS для более быстрой работы программ искусственного интеллекта.

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По словам эксперта, Snapdragon X2 Elite в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти в Lenovo Yoga Slim 7x значительно мощнее, чем версия 2024 года. В Geekbench 6.2.2 ноутбук набрал 20 369 баллов в одноядерном тесте и 3 764 балла в многоядерном.

Как отмечает автор, Lenovo Yoga Slim 7x достаточно мощный для высокопроизводительных игр и творческих задач. Хотя Yoga Slim 7x не позиционируется как ноутбук для творческих людей, он подходит для работы в Adobe Premiere или DaVinci Resolve

Выводы

В целом Lenovo Yoga Slim 7x 2026 года предлагает значительное повышение производительности по сравнению с версией 2024 года. Его мощности достаточно для большинства задач, требующих высокой производительности.

Эксперт рекомендует Lenovo Yoga Slim 7x пользователям, которые ищут ноутбук с автономной батареей, премиальным дизайном и стабильной производительностью. Благодаря яркому дисплею, удобной клавиатуре и качественной камере он может стать отличной альтернативой MacBook Air.

Цена Lenovo Yoga Slim 7x — от 950 долларов.

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